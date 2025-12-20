Mi cuenta

Ferrol

Nuestra Señora del Nordés celebra un certamen este sábado para dinamizar la “Operación Juguete”

Será en el centro cultural Carvalho Calero desde las 17.00 horas

Redacción
20/12/2025 13:22
Imagen del certamen musical del pasado año en el Carvalho Calero
Imagen del certamen musical del pasado año en el Carvalho Calero
Daniel Alexandre
La Agrupación Musical Nuestra Señora del Nordés, de la OJE Ferrol, promueve este sábado la cuarta edición del certamen “La ilusión de un juguete” para apoyar la tradicional operación que pone en marcha la entidad cada Navidad para ayudar a que los pajes reales puedan llevar la ilusión a todos los hogares independientemente de sus ingresos. 

Será en el centro cultural Carvalho Calero desde las 17.00 horas y, además de la actuación de los anfitriones, participan en el recital la AM Virgen del Carmen, Embruxo y la AM Cristo de la Buena Muerte. 

A mayores de poder llevar hasta allí libros y juegos infantiles nuevos o de segunda mano en buen estado, se recogerán donativos de un euro por entrada con los que el público asistente entrará en un sorteo que se realizará durante la tarde. 

Además, se podrán llevar las donaciones hasta el 30 de diciembre al local habilitado en el número 14 de la carretera Alta del Puerto en horario de 17.00 a 20.00 excepto el 24 y 25, que estará cerrado. 

Asimismo, hay puntos de recogida en Chip Chop, Error Ferrol, Beatriz Núñez Estilistas, Neumáticos Aldo, SDyR Canido, Colegio Jorge Juan, Casa del Fumador y belenes de Cristo Rey, Merced, Dolores y Angustias.

