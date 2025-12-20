Mi cuenta

La Xunta coloca 14 paneles en el riachuelo de Aneiros por zona inundable

El tramo del río con riesgo tiene 1,7 kilómetros de longitud

Redacción
20/12/2025 22:39
Una de las zonas inundables de Serantes
Una de las zonas inundables de Serantes
Daniel Alexandre
La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ha instalado un total de 14 paneles informativos en el área de riesgo potencial de inundación en el río de Aneiros para concienciar a la ciudadanía de los peligros asociados a estas zonas y con pautas de actuación en el caso de producirse algún incidente. 

El área de riesgo potencial “rego de Aneiros” pertenece al grupo IV, que es donde están las zonas de mayor peligrosidad desde el punto de vista de la posibilidad de que se produzcan desbordamientos. 

Augas de Galicia, que es el organismo de Medio Ambiente que asume esta tarea, ya ha colocado estos indicadores en otros 18 concellos, varios de ellos en Ferrolterra, como en Fene, Neda, Cedeira y As Pontes. 

La zona inundable del río de Aneiros tiene 1,7 kilómetros de longitud. Se colocaron seis paneles grandes con información general y protocolo de actuación en caso de desbordamiento, otros seis más sintéticos y dos dirigidos a la población infantil, todos ellos instalados en zonas verdes, carreteras más transitadas y puntos próximos al paseo marítimo de A Malata. 

La Xunta invierte en esta campaña de sensibilización cerca de 700.000 euros en toda Galicia, incluidos talleres en centros educativos. 

