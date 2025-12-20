La Hermandad del Santo Entierro propone una cita con su “Café Solidario” este sábado en el Casino

Imagen de la pasada edición del Café Solidario del Santo Entierro Roberto Marín

La Hermandad del Santo Entierro de Ferrol celebra este sábado, desde las 18.00 horas en el Casino Ferrolano, su “Café Solidario”, una cita que se ha consolidado en el calendario cofrade en vísperas de Navidad para recaudar fondos destinados a la bolsa de caridad de la entidad con sede canónica en San Julián.

Como en años anteriores, además de poder degustar un café con dulces, las personas que asistan tendrán la oportunidad de hacerse con rifas y entrar en el sorteo de un sinfín de artículos y servicios que han sido donados por empresas y comercios de la ciudad.

Así, podrán llevarse vales de belleza en Inés Pose, un lote jamonero de Gadis, una camiseta del Baxi Ferrol y la equipación del Racing, cesta navideña de La Tienda de Erika, café de Casa Amador, dos desayunos en Bonilla, un menú en Nuá Gastrobal, un cartucho de D’Manuel, ropa de Berta, productos de El Rápido, lencería de Kenia o un mikado de Joyería Roda, entre otros muchos premios.

Desde el Santo Entierro esperan repetir el éxito de otras ediciones y agradecen la inmensa colaboración que están recibiendo de los negocios, dedicando esta vez de forma especial la iniciativa a "Chamorriño", una de las damas que recuperó esta tradición y a la que echarán de menos en esta edición.