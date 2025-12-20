Ferrol vuelve a batir récords en venta de lotería para el sorteo de Navidad

En la imagen dos clientas en la administración de lotería de Bonilla F. C.

Ferrolterra prueba suerte y lo hace más que nunca, con un nuevo récord de lotería consignada por las administraciones de la zona. Concretamente son 11,6 millones los que se han reservado y, haciendo reparto entre potenciales clientes, tocaría a unos 60-70 euros jugados por persona.

Como acontece todos los años, las ventas en las últimas horas no decaen y son muchos los que dejan para los días previos al sorteo la adquisición de los últimos décimos o participaciones para probar suerte en el sorteo más esperado y que más ilusiona, el extraordinario de Navidad.

En la administración Nº1 también se formaron pequeñas colas en los días previos al sorteo. “Suelo esperar siempre hasta el último momento porque me regalan bastante y así compro alguna terminación que me guste y me falte”, explicaba Maite, una vecina del barrio que siempre suele comprar en esta administración “fetiche”.

Un Segundo en 2020

En la Nº 9, la de Bonilla, otra mítica, las conversaciones que se generaban entre quienes esperaban giraban en torno al sorteo y la cantidad jugada o el habitual comentario de que en tal lugar juegan este número o el otro.

El responsable de este despacho de lotería desde 2014, Carlos Fernández, aseguraba que las ventas “han sido similares a otros años” y también precisa que siempre hay mucha adquisición de última hora, pudiendo comprar también este domingo por la mañana.

Los números son los de siempre, como precisa este lotero. “Los más solicitados no cambian: el número 5, el 7 y después también el 13, el 69, el 15 o el 25 porque coincide con el año”. En esta administración del centro recuerdan bien el último premio que repartieron en este sorteo, en el año 2020, en plena pandemia, “cuando tocó un segundo”, que trajo algo de alegría en un momento complicado, rememoran.

Confían en que tras la jubilación una de las empleadas y la incorporación de una nueva compañera, esta etapa la puedan recibir con alegrías en forma de premios.

Con respecto al día del sorteo, explica Carlos Fernández que lo habitual es que el 22 sea una jornada tranquila, “normalmente la gente no se pasa mucho, salvo que haya premio”.

Otro hecho que suele condicionar mucho las ventas de última hora, como pasa con cualquier otro negocio, es el tiempo que haga. “Si llueve la gente no sale a la calle y, si no salen no pasan por la administración, los días de buen tiempo aumentan mucho las ventas. Es algo que afecta mucho”, asevera el responsable del despacho.