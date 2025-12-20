Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Ferrol vuelve a batir récords en venta de lotería para el sorteo de Navidad

En Ferrolterra se han consignado en esta edición 11,6 millones de euros en lotería, 300.000 más que en 2024

Montse Fernández
Montse Fernández
20/12/2025 22:05
En la imagen dos clientas en la administración de lotería de Bonilla
En la imagen dos clientas en la administración de lotería de Bonilla
F. C.
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Ferrolterra prueba suerte y lo hace más que nunca, con un nuevo récord de lotería consignada por las administraciones de la zona. Concretamente son 11,6 millones los que se han reservado y, haciendo reparto entre potenciales clientes, tocaría a unos 60-70 euros jugados por persona. 

Como acontece todos los años, las ventas en las últimas horas no decaen y son muchos los que dejan para los días previos al sorteo la adquisición de los últimos décimos o participaciones para probar suerte en el sorteo más esperado y que más ilusiona, el extraordinario de Navidad. 

En la administración Nº1 también se formaron pequeñas colas en los días previos al sorteo. “Suelo esperar siempre hasta el último momento porque me regalan bastante y así compro alguna terminación que me guste y me falte”, explicaba Maite, una vecina del barrio que siempre suele comprar en esta administración “fetiche”. 

Un Segundo en 2020

En la Nº 9, la de Bonilla, otra mítica, las conversaciones que se generaban entre quienes esperaban giraban en torno al sorteo y la cantidad jugada o el habitual comentario de que en tal lugar juegan este número o el otro. 

El responsable de este despacho de lotería desde 2014, Carlos Fernández, aseguraba que las ventas “han sido similares a otros años” y también precisa que siempre hay mucha adquisición de última hora, pudiendo comprar también este domingo por la mañana. 

Los números son los de siempre, como precisa este lotero. “Los más solicitados no cambian: el número 5, el 7 y después también el 13, el 69, el 15 o el 25 porque coincide con el año”. En esta administración del centro recuerdan bien el último premio que repartieron en este sorteo, en el año 2020, en plena pandemia, “cuando tocó un segundo”, que trajo algo de alegría en un momento complicado, rememoran.

Mari Docampo, con el número agraciado hace 110 años, en la administración número uno, situada en la calle Coruña

El 48.685, un tesoro en forma de número de la suerte que ofrece la administración Nº 1 de Ferrol

Más información

Confían en que tras la jubilación una de las empleadas y la incorporación de una nueva compañera, esta etapa la puedan recibir con alegrías en forma de premios. 

Con respecto al día del sorteo, explica Carlos Fernández que lo habitual es que el 22 sea una jornada tranquila, “normalmente la gente no se pasa mucho, salvo que haya premio”. 

Otro hecho que suele condicionar mucho las ventas de última hora, como pasa con cualquier otro negocio, es el tiempo que haga. “Si llueve la gente no sale a la calle y, si no salen no pasan por la administración, los días de buen tiempo aumentan mucho las ventas. Es algo que afecta mucho”, asevera el responsable del despacho. 

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

A Gandara manifestación Eroski

El personal de Eroski sale a la calle en Narón para pedir las condiciones del convenio provincial
Redacción
Mercado de A Magdalena rp BNG

El BNG reclama la reparación integral de la FE-13, que une las carreteras de Catabois y Castilla
Redacción
Una de las zonas inundables de Serantes

La Xunta coloca 14 paneles en el riachuelo de Aneiros por zona inundable
Redacción
El encuentro navideño tuvo lugar en el establecimiento Illas Gabeiras

Rey Varela: “Mientras otros se esconden, nosotros damos la cara, escuchamos y cumplimos”
Redacción