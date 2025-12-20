Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

El BNG reclama la reparación integral de la FE-13, que une las carreteras de Catabois y Castilla

Roberto Montero recuerda que es una de las vías “coa taxa de accidentes máis alta”, que vincula con su estado

Redacción
20/12/2025 22:49
Mercado de A Magdalena rp BNG
​Montero, con Mon Fernández en un acto reciente
Daniel Alexandre
El Bloque Nacionalista Galego de Ferrol vuelve a reclamar a la Demarcación de Carreteras del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, una “reparación integral da FE-13”, una vía que, según explicó este sábado el concejal Roberto Montero, destaca por su “perigosidade” y tiene “unha das taxas de accidentes máis altas” precisamente por su estado de conservación. 

El edil nacionalista recuerda que la FE-13 es uno de los viales que más tráfico soporta dentro de la ciudad, “pola que pasan milleiros de coches a diario ao comunicar as estradas de Catabois e de Castela, dar acceso ao polígono da Gándara e con saídas importantes á AP-9 e ao parque comercial do Boial”. 

Pese a esa densidad de tráfico, dice el BNG, en la carretera “non paran de producirse fochancas e o único que se fai son remendos cativos que por riba botan meses sen que se lles pinte a sinalización horizontal”. De este modo, el edil del BNG exige “o arranxo integral da vía e non por fascículos que nunca rematan”. 

Además, Montero denuncia que el gobierno del PP “se limite a pedir a transferencia dun tramo sen esixir de forma contundente a reparación na súa totalidade”, una contradicción, señala, que se debe a que el ejecutivo local “non pode predicar co exemplo, pois a maioría de estradas municipais están nun estado calamitoso e carecen dun plan ambicioso de reparacións”. 

El Bloque califica de “intolerable” el “abandono ao que ten sometido a Ferrol o Ministerio de Transportes, tanto no mantemento das súas estradas como na ausencia de melloras no ferrocarril que foron comprometidas no acordo de investidura co BNG, o que se suma o desleixo da Xunta de Galiza, que non dá solucións ás graves deficiencias do transporte de pasaxeiros por estrada”, generando así “graves problemas de mobilidade á veciñanza” y que “en moitos casos teña que recorrer como única solución ao vehículo privado, sempre máis caro e contaminante”, lamenta Montero. 

