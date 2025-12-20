El 48.685, un tesoro en forma de número de la suerte que ofrece la administración Nº 1 de Ferrol

Mari Docampo, con el número agraciado hace 110 años, en la administración número uno, situada en la calle Coruña F. C.

Este 22 de diciembre se cumplen ya 110 años desde que en Ferrol tocara el Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad. Algo que se vivió en aquel 1915 con la alegría y algarabía propias de un acontecimiento único y que ya no se ha vuelto a repetir en la ciudad naval.

El número agraciado fue el 48.685, que sigue llegando cada año, al menos desde que Mari Docampo regenta el histórico despacho de lotería de esta administración situada en la calle Coruña.

“La gente ya reserva este número de un año para otro. Se venden absolutamente todos, y también lo jugamos en el sorteo del Niño”, precisa la responsable del negocio, que todavía tenía algún billete en la administración, el que juega ella misma y el de algún abonado que todavía no había pasado a recogerlo.

Tal y como recoge la prensa de la fecha, no se hablaba en la ciudad de otra cosa más que de la suerte que había tenido la dotación del acorazado “Alfonso XIII”, que llevaba ese número íntegramente y recibió 6.000.000 millones de pesetas de la citada cifra, que se había vendido en la administración de la Calle Real, “donde se formaron animadísimos grupos que comentaban el fausto suceso”, rezaba El Correo Gallego en la edición del 23 de diciembre de 1915.

Agradecidos

En aquel mismo sorteo también resultaron beneficiados los trabajadores de la Sociedad Española de Construcción Naval, que adquirieron el número 18.148, agraciado con 50.000 pesetas. Se había vendido en la administración de la urbe, la única que había entonces, el número 48.686, que por ser el siguiente del gordo le correspondían 30.000 pesetas.

Imagen del acorazado "Alfonso XIII" a cuya tripulación le tocó el Gordo de Navidad Archivo Ateneo Ferrolán

El día 24 de diciembre de 1915 la prensa también hacía referencia al regalo de 1.000 pesetas que recibió el administrador Llopis por parte de la tripulación del acorazado. El premio trajo consigo un aumento de limosnas en la urbe, entre otros para el Hospicio, y un importante reparto a familiares y amigos de los agraciados.