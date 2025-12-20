El 43% de la plantilla de Navantia de más de 56 años trabaja en la ría

Empleados del astillero, en abril, durante la puesta de quilla de la F-112 Jorge Meis

Un total de 48 trabajadores y trabajadoras de Navantia Ferrol han cumplido ya los 63 años, con lo que estos días pueden solicitar la jubilación anticipada, una posibilidad que refuerza el nuevo convenio colectivo, aprobado y firmado –fue esta misma semana, el martes 16– pero todavía no publicado en el Boletín Oficial del Estado.

En los seis centros productivos del grupo –los dos de la ría de Ferrol, los tres de la Bahía de Cádiz y la dársena de Cartagena– hay actualmente 124 empleados nacidos en 1962, es decir, que tienen, o van a tener en estos diez días que restan de 2025, los 63 años.

La factoría de Ferrol es la que aporta más trabajadores del colectivo de veteranos, seguida de San Fernando, donde hay 31 en esta situación. Casi todos –41– son operarios y el resto, empleados (personal de tareas de gestión y de oficina, como administrativos, delineantes o de organización, e informática). No hay ningún técnico superior en el astillero que haya llegado a esa edad.

Los comités han incidido a lo largo de los últimos tiempos en la necesidad de rejuvenecer la plantilla. Este año, de hecho, se han, lanzado tres convocatorias. La última, que se publicó el pasado viernes, es de 102 personas –dos de ellas de la rama sanitaria–, reserva para aspirantes júnior, es decir, con menos de cuatro años de experiencia en el puesto al que opta y con la titulación obtenida hace menos de ocho años, el 60% de las plazas, un porcentaje similar al del primer proceso, que se lanzó en mayo –eran 19 júnior de una convocatoria de 31 plazas– y superior al que se publicó en septiembre, de 66 plazas en total y 28 de perfil júnior.

Franjas

Es decir, que de los 197 nuevos puestos de trabajo que se han creado o se van a crear a través de los tres procesos, 107 –un 54%– se reservan para personas con menos experiencia.

Si se tienen en cuenta los mayores de 57 años –es decir, los nacidos en 1968 o antes–, el astillero de Ferrol tiene 292 personas de las 710 que hay en el grupo naval en estas circunstancias. En el caso de la factoría de la ciudad naval, además, la inmensa mayoría se corresponde con la categoría de operarios (228).