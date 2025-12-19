Un donativo de 2.800 euros para la Cocina Económica de Ferrol del Espazo +60 de Afundación

Imagen de archivo de la edición de la tienda solidaria del pasado mes de mayo en Afundación Daniel Alexandre

Ya se conoce la recaudación de la tienda solidaria que han promovido las personas voluntarias del Espazo +60 en Afundación. El colectivo ha logrado recaudar 2.800 euros de la venta de los productos que ellas y ellos han elaborado y han puesto a la venta en su espacio.

Representantes del referido espacio, que forma parte de la Obra Social de Abanca, entregarán este viernes, a las 12.00 horas, un cheque por ese valor a la Cocina Económica, entidad con la que suelen colaborar cada año. En el acto estará presente Mercedes Garnelo, coordinadora del Espazo +60, y el tesorero del comedor social, Julián López, así como socias participantes en el taller solidario.

La tienda en cuestión, que abrió al público la pasada semana, estaba formada por multitud de artículos como mantas, delantales, portallaves, llaveros, manteles, bolsos o carteras, entre otras muchas propuestas.

“Esta actividade ten como finalidade o desenvolvemento de hábitos de reciclaxe e promove a creatividade e a imaxinación á vez que fomenta a solidariedade e a cooperación entre os participantes”, y se encuadra en el programa “O valor da experiencia”, que promueve el área de Maiores de Afundación y que busca fomentar el papel activo de este grupo poblacional en la sociedad.