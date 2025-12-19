Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Nuevo encuentro naturalista alrededor de la laguna de A Frouxeira de la SGHN

Es una nueva sesión del ciclo “Xuntanzas Naturalistas”

Redacción
19/12/2025 07:16
Imagen de archivo de una charla en el Museo de la SGHN
Imagen de archivo de una charla en el Museo de la SGHN
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Las instalaciones de la Sociedade Galega de Historia Natural acogen esta tarde una nueva sesión del ciclo “Xuntanzas Naturalistas” organizado por la entidad en colaboración con la Diputación de A Coruña. 

En esta ocasión, la sesión lleva por título “A lagoa da Frouxeira, o gran humidal por descubrir. A auga entre dous mundos”, que dará comienzo a las 19.30 horas y estará protagonizada por el investigador Rafael Carballeira Coego, doctor en Bioloxía por la UDC y profesor adjunto en la Universidad San Pablo CEU. 

En su charla, el investigador hablará sobre la evolución histórica de la laguna valdoviñesa, poniendo el foco en la necesidad de avanzar en el conocimiento de estos sistemas y de aplicar principios de desarrollo sostenibles y de restauración de los ecosistemas, tal y como recomiendan desde la Unión Europea, garantizando, entre otras, la conservación de los humedales con la medida de protección Ramsar y la resiliencia ambiental frente a los impactos futuros, siendo al mismo tiempo un gran recurso para las comunidades locales, como precisan desde la organización. 

Cabe destacar que la laguna de A Frouxeira consituye hoy en día un humedal costero de origen natural y de influencia marina de gran relevancia ecológica. Como suele ocurrir en estos casos, la charla está abierta a la ciudadanía con interés en el asunto.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Amador_15373726

“Gourmet” y de toda la vida: así son los negocios favoritos de los ferrolanos para llevar lo mejor a sus mesas esta Navidad
Montse Fernández
La nueva formación –Simón es el tercero por la izquierda– actúa mañana en la sala ferrolana

Francisco Simón, Red House Revival: “Me encanta actuar en los clubs porque ahí no hay mentira”
X. Fandiño
Imagen de archivo de la última Feira do Libro de Ferrol

La Agrupación de Libreiros de Ferrolterra activa su propia “compostelana”
Redacción
Imagen de archivo de una actividad en el local de la entidad

La AVV de Pazos entrega los premios del dibujo infantil de Navidad
Redacción