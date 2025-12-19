Nuevo encuentro naturalista alrededor de la laguna de A Frouxeira de la SGHN

Imagen de archivo de una charla en el Museo de la SGHN Daniel Alexandre

Las instalaciones de la Sociedade Galega de Historia Natural acogen esta tarde una nueva sesión del ciclo “Xuntanzas Naturalistas” organizado por la entidad en colaboración con la Diputación de A Coruña.

En esta ocasión, la sesión lleva por título “A lagoa da Frouxeira, o gran humidal por descubrir. A auga entre dous mundos”, que dará comienzo a las 19.30 horas y estará protagonizada por el investigador Rafael Carballeira Coego, doctor en Bioloxía por la UDC y profesor adjunto en la Universidad San Pablo CEU.

En su charla, el investigador hablará sobre la evolución histórica de la laguna valdoviñesa, poniendo el foco en la necesidad de avanzar en el conocimiento de estos sistemas y de aplicar principios de desarrollo sostenibles y de restauración de los ecosistemas, tal y como recomiendan desde la Unión Europea, garantizando, entre otras, la conservación de los humedales con la medida de protección Ramsar y la resiliencia ambiental frente a los impactos futuros, siendo al mismo tiempo un gran recurso para las comunidades locales, como precisan desde la organización.

Cabe destacar que la laguna de A Frouxeira consituye hoy en día un humedal costero de origen natural y de influencia marina de gran relevancia ecológica. Como suele ocurrir en estos casos, la charla está abierta a la ciudadanía con interés en el asunto.