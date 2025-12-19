Mi cuenta

Ferrol

Navantia convoca 102 nuevas plazas para el astillero de Ferrol

Las solicitudes pueden presentarse en el portal de empleo de la empresa hasta el 16 de enero

X. Fandiño
X. Fandiño
19/12/2025 11:44
Un operario de la Fábrica de Turbinas en una imagen tomada en 2024
Un operario de la Fábrica de Turbinas en una imagen tomada en 2024
Jorge Meis
Tal como había adelantado la Comisión Local de Emprego, integrada por la dirección del astillero y los sindicatos, Navantia acabará el año 2025 con el proceso de selección en marcha para cubrir un centenar de vacantes. Son, en realidad, las cien que se anunciaron hace unas semanas más dos de la rama sanitaria, en concreto de medicina general y del trabajo. 

Las personas interesadas en participar en la tercera convocatoria del año (hubo una primera de 31 que se lanzó en mayo y la segunda, en septiembre, con 66) pueden hacerlo hasta el 16 de enero en el portal de empleo de la página web de Navantia. 

En cuanto a la tipología, los puestos ofertados son diversos y por primera vez se convocan específicamente plazas para el COEX Digital Twin

Las plazas más numerosas son las 11 de operario júnior de instalación y mantenimiento para ajustador/montador, nueve de operario armador sénior, otras tantas de ingeniero júnior para el área de Producción, siete de bachiller y otras FP para técnico júnior de organización y V&V (verificación y validación), seis ingenieros sénior de la rama de Producción, cuatro soldadores sénior y otros cuatro operarios júnior en fabricación mecánica para armador. 

