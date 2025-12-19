Loas a la colaboración institucional en una historia “escrita entre Ferrol y Madrid, pero en ferrolano”

Gonzalo Villar, Blanca García, José Manuel Rey, Margarita Robles y Alfonso Rueda, ante la "ventana" de Irmandiños Daniel Alexandre

Histórico fue el adjetivo que más emplearon los representantes institucionales que este viernes asistieron al acto de demolición del primer fragmento del muro de Irmandiños en el marco de un proyecto más amplio que, aseguró el alcalde, José Manuel Rey, “transformará la ciudad”.

Fue el regidor el primero en tomar la palabra con la intervención más larga de las que lo sucedieron. Fue también el discurso más emocionado, con referencias a su equipo y a su familia cuando habló de los “momentos de dificultades que han surgido en estos más de dos años”, y el que más tiempo reservó al capítulo de agradecimientos, tanto a los suyos –la Xunta como financiadora principal de esta serie de actuaciones– como a los que no lo son –la ministra de Defensa, Margarita Robles– y a la parte que no es civil, a la Armada y a los tres almirantes que han mandado en el Arsenal en este tiempo: Ignacio Frutos, Gonzalo Villar y Vicente Rubio.

“Hoy se hace realidad el sueño de toda una ciudad; hoy, por fin, derribamos muros y abrimos Ferrol al mar”, comenzó diciendo el primer edil, que recordó que la ciudadanía “venía demandando desde hace décadas que la urbe se uniese con la mar y con el Arsenal”. Por ello, el hito que ayer se produjo, esa ventana al conjunto que aspira a ser declarado Patrimonio de la Humanidad “cambiará por completo la forma en que entendemos, vemos y vivimos Ferrol”.

La demolición parcial de ayer fue, añadió Rey Varela, el “emblema de la gran transformación urbana de nuestra ciudad; es mucho más que un muro, es abrazar la mar y uno de los arsenales más importantes del mundo, una interpretación única del genio ilustrado del XVIII”.

Robles: "Es una satisfacción estar hoy aquí en una ciudad que ya siento mía” La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró en su breve alocución que era “un honor y una satisfacción estar en esta ciudad que ya casi la considero como mía”. La representante del Gobierno central coincidió con el alcalde en que el acto “es fruto del esfuerzo y del trabajo institucional de todas las administraciones y de los almirantes que han estado”. Recalcó que “Ferrol y la Armada están íntimamente unidos” y que “todos nos sentimos orgullosos de ella porque hace siempre grande a España y a una ciudad como Ferrol, en la que hemos puesto tantas ilusiones y en la que estamos haciendo tanto esfuerzo inversor para que nuestra Armada tenga los mejores medios”. Robles puso en valor la “unidad” que se reflejó en el acto y por un objetivo esencial, que es “trabajar por y para Ferrol y por y para nuestra Armada”.

El alcalde incidió en los beneficios que el proyecto tendrá para la ciudadanía. “Esta avenida sombría se abre a la luz”, convirtiéndose así en “uno de los mejores lugares para pasear, hacer deporte y disfrutar del patrimonio histórico” e hizo hincapié en que con esta inversión se transformará “la trasera de la ciudad en su atractivo principal, completando la simbiosis entre la ciudad y la Armada, que forma parte de nuestro ADN y con la que compartimos filiación, que es el lazo más profundo que puede existir”.

Rey aludió al “gran logro colectivo” que supone este hito, la demostración, dijo, “de que trabajando juntos, superando el enfrentamiento y el resentimiento que tantas veces nos paralizó, podemos alcanzar cualquier objetivo”. “Sentimos desde lo más profundo de nuestro corazón que damos un paso al futuro”, apuntó el alcalde antes de asegurar que “esta historia se escribió entre Ferrol y Madrid, pero en ferrolano”, apostilló.

Alfonso Rueda: "Todas las instituciones nos comprometimos con este proyecto" El presidente de la Xunta incidió en el simbolismo de un día “que todos estábamos esperando”. Así, expresó su alegría por poder formar parte “de todo esto, de una ilusión que la ciudad llevaba mucho tiempo persiguiendo” y con la que el gobierno autonómico se “comprometió desde el principio”, al igual que el resto de administraciones en el objetivo común de que la urbe “recupere su fachada marítima y que siga transformando su historia”. “No se puede entender la ciudad sin mirar a su ría ni se puede entender la identidad de Ferrol sin mirar al mismo tiempo hacia su Arsenal”, añadió Rueda, que explicó que con esta actuación “se van a poder hacer las dos cosas”. “El Arsenal no ha sido solo un baluarte de nuestra defensa y una joya de la Ilustración, sino también punta de lanza de la economía y la historia de Ferrolterra”. A partir de ahora, resaltó, este “legado histórico “ya no va a ser una frontera, si es que alguna vez lo fue, sino el puente desde el que seguir construyendo la ciudad”. En esa línea, Rueda ahondó en el carácter de “demanda histórica” de la demolición del muro porque, de esa forma, “la ciudad no va a vivir de espaldas a su principal activo. Se abrirá al futuro y derribará una frontera física y un poco mental también para seguir modernizándose con valentía y ganando calidad de vida. Este proyecto exigía generosidad y todas las partes la hemos tenido”, concluyó.

Rueda, con el alcalde y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco

En el capítulo de agradecimientos, Rey Varela se dirigió a la ministra de Defensa. “Muchas gracias por la mano tendida”, dijo, “por saber entender por encima de todo que las demandas de los ferrolanos que conoce desde hace tiempo están en el interés general”. Se refirió a las conversaciones en el Senado y al apoyo mostrado por Margarita Robles. “Recuerdo que me dijo que había vivido la transformación de la fachada marítima de Barcelona y que contásemos con su respaldo”, aseveró.

De la Xunta presidida por Alfonso Rueda señaló que ha apoyado el proyecto “no con palabras, sino con un esfuerzo inversor –son 11 millones de euros–, incorporándolo a los presupuestos de 2024” para que pudiese desarrollarse.

Antonio Piñeiro: "Implantaremos el primer sistema de seguridad inteligente de la Armada" “No se puede entender Ferrol sin la Armada y la Armada sin Ferrol, pues juntos han escrito su historia desde hace 299 años”, dijo el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada –Ajema–, Antonio Piñeiro, que apuntó que esta obra “nos va a permitir poner en valor el impresionante patrimonio histórico del Arsenal, contribuyendo a que los ciudadanos lo disfruten y lo perciban como algo más suyo aún que hasta ahora”. Piñeiro aludió al “diálogo permanente” de la ciudad con el mar y dijo que en ella “se forjaron barcos y hombres y mujeres cuya identidad está indisolublemente unida a este entorno marítimo. El Ayuntamiento y la Armada lo han entendido”. En ese sentido, quiso dejar claro que el proyecto de demolición de la muralla es “perfectamente compatible con la seguridad que exige un recinto militar de la importancia estratégica del Arsenal”. Ese blindaje se conseguirá “con el primer sistema de seguridad inteligente de la Armada, cuya instalación y puesta en servicio se va a compaginar con las obras”. Por último, Piñeiro explicó que esta intervención “simboliza algo muy importante: la capacidad de las instituciones para trabajar juntas y compartir un objetivo: que Ferrol siga siendo una ciudad viva, dinámica y orgullosa de su pasado y confiada en el futuro, y la Armada es una institución comprometida con la sociedad a la que sirve”.

Antonio Piñeiro es el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada

Por último, el alcalde tuvo palabras para su “equipo y seres queridos”. “Ha habido momentos difíciles, pero siempre me sentí acompañado”, reconoció. Señaló en concreto a la concejala de Urbanismo, Blanca García Olivares, y a los técnicos municipales y de la Armada que han trabajado por “ser capaces de interpretar la idea y convertirla en una realidad”. Los puso como ejemplo “de la juventud que no se resigna, que creció teniendo clarísimo que había que superar las dificultades del pasado, no mirar atrás, trabajar el presente para conquistar el futuro”.

“Creo en Ferrol y en los ferrolanos”, finalizó, “en nuestra fuerza para superar la adversidad. Hoy mostramos nuestra fuerza para defender juntos a Ferrol y por liderar la recuperación: se acabó mirar para atrás. Hoy empieza un nuevo tiempo para Ferrol”.