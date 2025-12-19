La caída de una muralla de 150 años que lleva un siglo en el punto de mira de Ferrol

La muralla, desde el interior del Arsenal, en un grabado del siglo XIX Archivo Ateneo Ferrolán

Fueron cientos los titulares de prensa que desde hace un siglo condenaron a la muralla que comenzó a caer este viernes. Decenas de anuncios infructuosos y miles de opiniones se recogieron en los periódicos sobre un proyecto que comienza a materializarse y que está llamado, primeramente, a cambiar la estética y funcionalidad de una avenida, pero también a derribar las fronteras entre dos mundos, la sociedad civil y la Armada, que siempre han estado ‘condenados’ a entenderse en Ferrol y que ahora se podrán ver las caras. Se cumple así, como dijo el alcalde, José Manuel Rey Varela, el “sueño” de muchas generaciones.

La historia de este muro comienza en el siglo XIX. La necesidad de construir buques de mayores dimensiones propicia la idea de escavar el Dique de San Julián, conocido popularmente como de La Campana. El perímetro del Arsenal entonces llegaba a acotar Puerto Chico, siendo el original del siglo XVIII que se mantendrá en pie, pero la nueva infraestructura hidráulica necesitaba ser protegida. Así, dos años después del inicio de las obras capitaneadas por el ingeniero Comerma, la primera piedra de este cierre que absorbió parte de los terrenos de la alameda se puso el 7 de junio de 1875, hace más de 150 años.

La fecha la recoge José López Hermida en el capítulo “Murallas defensivas del frente de mar de la plaza de Ferrol”, incluido en la obra colectiva “Memoria Histórica de Ferrol de entre o mar e as murallas” (Embora, 2023), coordinada por Guillermo Llorca.

Tiempo después, el primero de los testimonios contrarios a la pervivencia de la muralla que han trascendido es el del escritor e intelectual Gonzalo Torrente Ballester. En un escrito de 1947, el ferrolano insistía en que Ferrol era la única ciudad que había puesto “puertas y murallas, y verjas y toda clase de obstáculos a la visión y al paseo”, ahondando en que mientras no existiese de nuevo “la visión lustral, el espíritu de la ciudad, como venganza, encontrará refugio en la ironía”.

De Torrente a Cenalmor

Conscientes o no de que “el señor de las palabras” atribuía al muro la particular retranca ferrolana, apenas dos décadas después —en 1969— se formalizaba la primera intentona para hacerlo caer. El por entonces regidor, Rogelio Cenalmor, puso en marcha una comisión que contaba con el ministro de Marina, Pedro Nieto Antúnez; el capitán general, Francisco Núñez Iglesias; el director de Bazán, Andrés Guerreiro Prieto, y los dos tenientes de alcalde, Victoriano Rodríguez y Julián Gago. Llegó a haber reuniones, el proyecto de adjudicar los trabajos a Obras Civiles e incluso se forjó en el astillero la verja que se pondría en su lugar, pero no prosperó.

Los periódicos habían abierto antes el debate y destaca la crítica que se pudo leer en “La Voz” en 1964, donde F. Valle Romero escribió de la “angustia provocada por la asfixia del prolongado muro que ni aún su color blanco resultaba digerible”, abogaba por una “artística verja de hierro” y se lo imaginaba “todo transformado”, pensando en “las bellezas de un Ferrol con grandiosas vistas a la bahía”.

Hay que avanzar en la hemeroteca hasta 1988 para localizar una nueva entrega de esta especie de folletín ferrolano que ha supuesto la convivencia con la tapia. Alfonso Couce Doce, en aquel momento regidor ferrolano, aseveraba ante la idea que había puesto la Xunta de Galicia sobre la mesa que “en Ferrol empezaríamos a estar todos locos si pensásemos en tirar la muralla cuando necesitamos escuelas”. El gobierno gallego consignaba unos 1.500 millones para ese proyecto junto al de peatonalizar la plaza de España, trasladar el Manuel Rivera y mejorar el Mercado Central.

Los primeros derribos

Tras el fugaz gobierno de los populares, la coalición PSOE-IU, con Manuel Couce Pereiro y Fernando Miramontes —a quien se le pudo leer, por primera vez, la ahora tan manida expresión de “Abrir Ferrol al mar”—, logró derribar los dos primeros tramos de muralla. El inicial, en el entorno del Cuartel de Instrucción para integrarlo en la reforma portuaria a mediados de 1993, y meses después, el 17 de diciembre —hace ahora 32 años—, el del perímetro entre Arsenal y astillero, al final de la avenida de Esteiro, donde el “día D” llegaron a tirarse foguetes.

“Ese monstruo de pedra estaba estropeando a visibilidade paisaxística da cidade”, dijo el socialista, satisfecho con una obra en la que se invirtieron 77 millones de pesetas aportados por el Concello, la Diputación y los Fondos Feder, durando unos seis meses las tareas.

Exponav

Ya en 1995, no habiendo avanzado más en la caída de la muralla, el propio almirante Gabriel Portal Antón anunció que, sin que nadie se lo pidiera, tiraría la tapia por la zona del Cantón, un “guante” que el Concello, gobernado entonces por PP e Independientes por Ferrol, cogió al vuelo. Así, Román Cenalmor —sobrino del primer regidor que planteó el derribo— se puso a preparar el proyecto, incluyendo también ya entonces, hace 30 años, un carril bici en la zona de Irmandiños y la plantación de árboles.

De nuevo sin llegar a buen puerto, fue en junio del 2000 cuando la Armada cambiaba de parecer y el jefe de la Zona Marítima del Cantábrico, Rafael del Morales, valoraba que “el mar no se ve tirando la muralla; se contemplaría si no existiera Arsenal y, sin Arsenal, claro, no hay Ferrol”. Alegaba motivos de privacidad y defensa, pero sí accedía a embellecerla, algo que no sucedería.

No fue hasta 2002 cuando se volvería a producir un hito en la secuencia. El 4 de febrero empezaba a caer la parte contigua al edificio de Herrerías para que ocupase más presencia visual ahora que se iba a convertir en el Museo de la Construcción Naval de la Fundación Exponav. Al año siguiente, el 23 de agosto, se avanzaba un poco más al comenzar las obras en la tapia que da acceso a la Sala Carlos III; sin embargo, en aquel momento solo se pudieron retirar unos 40 metros, teniendo que esperar hasta octubre de 2005 para que la piqueta se pudiese cebar con los 120 metros restantes hasta el límite con la factoría.

La 'marca' "Abrir Ferrol al mar"

Propiamente dicho, el plan para “Abrir Ferrol al mar” se nombró así en junio de 2008, de la mano del ejecutivo del socialista Vicente Irisarri. Hasta ese momento, se habían retirado 350 metros del muro y no tardó en ponerse sobre la mesa, en 2010, el proyecto más ambicioso sobre el papel hasta la fecha: hablando ya de que sucumbiera el perímetro entre Puerto Chico —donde se quería hacer una “gran ventana” incrustada en el muro del XVIII— y el Dique. Lo firmaban el arquitecto Iago Seara y la empresa Proyfe, detallando incluso que había naves en desuso dentro del Arsenal que tendrían que retirarse, como ocurrió en la actualidad con la ahora famosa —antes desconocida— estafeta de correos, entre otras estructuras.

Aunque el PSOE confiaba en comenzar las obras antes de finalizar la legislatura, la endeble situación administrativa que suponía no tener firmado el convenio con el Ministerio de Defensa —se terminó firmando el definitivo en marzo de 2023— impidió que la excavadora llegase al cierre militar antes de las elecciones de 2011, donde de nuevo todos los partidos incluían la apertura en sus programas electorales a pesar de que en la calle, como sucede en la actualidad —aunque parece que ahora hay más voces partidarias de la caída del muro—, era un tema muy polarizado. De hecho, el BNG protagonizó una performance con su candidato Xoán Xosé Pita a la cabeza: “É un símbolo do pasado que divide á cidadanía en dúas”, decía.

De Rey Varela a Rey Varela

Empezaba la primera legislatura de José Manuel Rey Varela y su edil de Urbanismo, Guillermo Evia, no escondía que el proyecto anterior de los socialistas “no me gusta”. Proponía otro marco con el Ministerio para llegar a un acuerdo y la Xunta, por su parte, consignaba únicamente 20.000 euros en sus cuentas autonómicas para este cometido.

Justo antes de que llegasen unos nuevos comicios, en marzo de 2015, el Concello y el gobierno gallego acordaban poner entre ambas administraciones 242.000 euros para el proyecto, que pasaría por convocar un concurso en el que se premiarían las cinco mejores ideas. ¿Qué sucedió? De nuevo, nada, aunque seguía siendo el tema estrella de las épocas electorales.

Llegado Ferrol en Común a la Alcaldía, en 2017 anunciaba Jorge Suárez un acuerdo a cuatro bandas entre el Concello, la Armada, Navantia y la Diputación de A Coruña para echar abajo el cierre desde Batallones al Cantón —otro tramo afectado por el actual proyecto—, para lo que echarían mano de los Fondos Edusi en una iniciativa que bautizaron como “Hola mar”. El almirante ferrolano Romero Caramelo dijo sí, pero su sucesor cartagenero, Duelo Menor, dijo que no.

Más tarde, durante la legislatura socialista, Ángel Mato quería recuperar y actualizar el proyecto de Irisarri, estrechando lazos con la Armada y el Ministerio de Defensa que allanaron un acuerdo que Rey Varela firmó el 14 de diciembre de 2023 y que este viernes se ensanchó con el arranque de un derribo soñado que el operador Álvaro García inició con la pericia de su retroexcavadora.