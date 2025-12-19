La AVV de Pazos entrega los premios del dibujo infantil de Navidad

Imagen de archivo de una actividad en el local de la entidad Emilio Cortizas

La Asociación de Vecinos de Pazos ha organizado un año más el concurso de dibujo de Navidad, dirigido a menores de hasta 12 años, con el objetivo de que los residentes de menor edad en esta zona conozcan la asociación así como las actividades que se llevan a cabo dirigidos a este sector de la población.

Este viernes se desvelará al ganador o ganadora entre los dibujos presentados a través del correo electrónico de la entidad y en la propia sede. Habrá dos premios valorados en 40 euros para quienes resulten vencedores y diplomas para todas los jóvenes participantes.

La entrega será este viernes a cargo del propio Papá Noel, coincidiendo con el espectáculo festivo-teatral infantil de la agrupación Solaz Moraima.