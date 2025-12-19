Ferrol
La AVV de Pazos entrega los premios del dibujo infantil de Navidad
Este mismo viernes se desvelará al ganador o ganadora entre los dibujos presentados
La Asociación de Vecinos de Pazos ha organizado un año más el concurso de dibujo de Navidad, dirigido a menores de hasta 12 años, con el objetivo de que los residentes de menor edad en esta zona conozcan la asociación así como las actividades que se llevan a cabo dirigidos a este sector de la población.
Este viernes se desvelará al ganador o ganadora entre los dibujos presentados a través del correo electrónico de la entidad y en la propia sede. Habrá dos premios valorados en 40 euros para quienes resulten vencedores y diplomas para todas los jóvenes participantes.
La entrega será este viernes a cargo del propio Papá Noel, coincidiendo con el espectáculo festivo-teatral infantil de la agrupación Solaz Moraima.