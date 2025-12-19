“Gourmet” y de toda la vida: así son los negocios favoritos de los ferrolanos para llevar lo mejor a sus mesas esta Navidad

Casa Amador recibe cientos de clientes cada día para hacer frente a la demanda creciente en Navidad Daniel Alexandre

Ferrol vive un bullicio comercial propio de estas fechas, con su habitual ajetreo, prisas de última hora y más de un agobio por no encontrar lo que se busca. O sí, porque el comercio local siempre brinda alguna alternativa. Y es que eso es lo bueno de dejarse aconsejar, de acudir a esa tienda de barrio que no solo atiende, sino que acompaña en la complicada labor de elegir lo mejor para agasajar a alguien o para compartir en una mesa de Nochebuena o Navidad.

Desde Diario de Ferrol, lanzamos una de nuestras encuestas a través de las redes sociales, preguntando a quienes nos siguen por su tienda de confianza en la ciudad naval, ese espacio donde adquirir los productos más selectos para estas fiestas. A tenor de los comentarios recibidos por lectoras y lectores, se quedan con el comercio de proximidad, esas tiendas de ultramarinos de antaño que resurgen en la actualidad como una de las referencias para esta época y el día a día.

Una gran mayoría ha manifestado que el mejor espacio para las compras navideñas es Casa Amador; en segundo lugar han situado a un local más actual, A Tenda do Ruliño, y cierra el podio un establecimiento que lleva abierto desde 1922, El Rápido. La Tienda de Erika, Mundo Alimentación o Casa Rubio también acumulan menciones muy positivas de lectores y lectoras. Todos ellos destacan en esos comentarios, sobre todo, por su producto diferencial, ensalzando la calidad de sus licores, cafés, mantecados, turrones artesanos, empanadas, quesos o embutidos. Todo aquello que no debe faltar para celebrar estas fechas de encuentro.

Pudimos comprobar in situ el trajín que se vive en Casa Amador en estas jornadas de máxima intensidad donde resultó imposible dialogar con ninguna de las seis personas que atendían la tienda, al ser solicitadas en todo momento desde un lado a otro del espacio comercial.

Se trata de uno de esos negocios en los que uno entra a por algo concreto y se deja seducir por muchas cosas más, como le ocurrió a María, una vecina “de la aldea” –en alusión a la zona rural–, que rara es la ocasión que, si viene por el centro, no hace una parada para llevarse algo especial.

“Un buen vino, algún champán, algo dulce”, no es fácil decantarse por una sola cosa cuando uno atraviesa la puerta de Amador y su característico olor a café recién tostado lo invade todo, un olor que traslada a uno al hogar, que invita a quedarse, a mirar y perderse entre estanterías hasta encontrar aquello que apetece probar o disfrutar. Un negocio que gusta a quienes viven la urbe, pero también en otros puntos de la comarca y han confiado en el local para sus presentes navideños, sus cestas o sus cajas de regalo con productos gourmet.

Otro local emblemático de la urbe es la tienda Ultramarinos El Rápido, que regenta Emilio Castro desde que tomara las riendas en 1958. Fundada en 1922 por su padre, este clásico negocio de A Magdalena sigue recibiendo clientes a diario, y también turistas, pues se trata de un histórico de la ciudad.

A sus 83 años, este dependiente sigue al pie del cañón, regalando recomendaciones a quien se deja caer por su local o a su clientela fiel, esa que a la que él llama “familia” y a la que no quiere dejar de atender personalmente siempre que puede.

Quienes gustan de los productos gourmet no pueden dejar de ir tampoco a otro espacio ubicado en la calle Sartaña, como A Tenda do Ruliño, donde recomiendan hacer reservas si uno no quiere quedarse ya sin alguna de esas delicias que dan forma a este negocio de proximidad que abrió sus puertas en 2023 y ha sabido ganarse el corazón, y el paladar, de ferrolanas y ferrolanos.

Otro elemento diferenciador de esta tienda del barrio de Ultramar es que trabajan con obradores coworking como A Fusquenlla y Brión, apostando por dar salida a productos procedentes de la zona.

Otro imprescindible de las compras en general y navideñas en particular es La Tienda de Erika, ubicada en el número 57 de la calle Madgalena, donde estuvo en su día otro negocio tradicional de la ciudad como Casa Avelino. Explicaba Érika Lema, que la campaña estaba siendo buena, que suele ser así cada año. “La gente se aprieta el cinturón en noviembre o diciembre, pero las compras navideñas se hacen a conciencia y no suelen escatimar”.

Asegura que ya hace días que debió cerrar las reservas para Navidad y Nochebuena, algo que suele pasarle habitualmente, pues no pueden dar salida a tanta demanda. Lo que más éxito tienen son las tablas de queso y embutido, así como las empanadas. Estos montajes, no obstante, se pueden encargar un día antes, salvo para las celebraciones citadas, y recoger en tienda.

Explica la tendera que en sus selecciones acostumbra a poner varios quesos, con alternativas suaves y fuertes y tiernas y curadas, “para adaptarse mejor al gusto de todos”. También incide en que la gente cada vez más recurre a estas propuestas para el centro de la mesa, “aumenta cada año la clientela que busca trabajar menos y disfrutar más de estas fiestas”, asevera.

Todos los negocios consultados coinciden en que los ferrolanos acostumbran a ser previsores en general, pero que hay un porcentaje de la población que, inevitablemente, deja esas compras para el final. Esos, claro está, corren el riesgo de no encontrar ese capricho que buscan, mucho más si se trata de productos gourmet.

Casa Amador (Iglesia con Carmen)

Estos días son especialmente ajetreados en Casa Amador Daniel Alexandre

Es otro de los locales centenarios de la urbe –cumplió 100 años en 2023– que muchos recuerdan por su inconfundible aroma a café recién tostado, una de sus señas de identidad, como lo es también su servicio y la amplia gama de exquisiteces que ofrecen a su clientela.

A Tenda do Ruliño (Sartaña)

El local se ha hecho un hueco en el día a día del barrio Daniel Alexandre

Otro de esos negocios de proximidad con productos gourmet solicitado durante todo el año pero más en estas fechas. Muy codiciadas están sus tablas de queso y cajas de regalo, conservas, vinos o cervezas seleccionadas, embutidos, chocolates y productos de obradores locales.

El Rápido (Magdalena)

A El Rápido se va tanto a comprar como a compartir un rato de charla con Emilio Castro Daniel Alexandre

No podía faltar entre los favoritos de los ferrolanos el centenario (1922)Ultramarinos El Rápido con su incansable Emilio al frente. Vinos, licores, polvorones, mazapán, dulces de las hermanas clarisas de Cantalapiedra, aceites... Todo y más tiene cabida en este mítico espacio.

La Tienda de Erika (Magdalena)

El local de la calle Magdalena es tanto de diario como para estas fiestas Daniel Alexandre

Este establecimiento del centro de Ferrol es otro de los referentes cuando de montar una mesa apetitosa se trata. El negocio ya no acepta encargas para Navidad de sus afamadas tablas de quesos y embutidos o de sus empanadas (que aún se pueden reservar hasta el lunes), presentes en muchas mesas de la urbe.

Mundo Alimentación (María)

Entre otras esquisiteces, en Mundo venden los mantecados García en exclusiva en Galicia Daniel Alexandre

Varias generaciones han pasado por Mundo Alimentación que, a su fiel clientela de siempre, suma estos días a aquellos que buscan alguno de sus productos estrella de la Navidad, como los “mejores” polvorones que tienen en exclusiva, los “García”, y los selectos mazapanes.

Casa Rubio (Avenida de Esteiro)

En Casa Rubio también están especializados en bandejas de embutidos Daniel Alexandre

Casa Rubio Ultramarinos abrió sus puertas hace poco y ya se ha convertido en un indispensable en el barrio de Esteiro. Imposible resistirse a sus tablas de queso y embutidos, empanadas de Carral, turrones artesanos, troncos, cajas y cestas de Navidad, entre otras.