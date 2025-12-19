Francisco Simón, Red House Revival: “Me encanta actuar en los clubs porque ahí no hay mentira”

La nueva formación –Simón es el tercero por la izquierda– actúa mañana en la sala ferrolana JAIME MASSIEU

Red House Revival cierra este sábado, a partir de las 23.00 horas, el programa del séptimo aniversario de la sala La Room con un concierto que le permitirá al público ferrolano disfrutar de la nueva voz del cuarteto, Luis Regidor.

El líder y alma máter de la formación, Francisco Simón, avanza que, sobre la base de música de raíz americana y, particularmente el blues, las cualidades del flamante vocalista le permitirán al grupo introducir algún tema de blues y, además, homenajear al gran Steve Cropper, con quien Simón coincidió en los míticos The Blues Brothers.

¿Cómo se mantiene uno durante tanto tiempo en un contexto en el que la música es más efímera y se consume de otra manera?

La música efímera va por modas y nosotros estamos en una dirección mucho más sólida, de temas de raíz americana, de blues, jazz y funky, que no pasan de moda. Quizás los jóvenes ahora no tienen tanto acceso a esa música porque su explosión fue a los 70 y 80 y, por ello, el público suele ser un poco más de nuestra quinta, pero ahora hay como un repunte: la gente viene a ver cosas que le sorprendan, cosas que no han visto y que están descubriendo...

Ahora, por ejemplo, muchos redescubren a Led Zeppelin y es cierto que la música americana, el jazz o el blues, es muy agradecida porque, a pesar de que son estilos minoritarios, tienen unos fans muy fieles. Ahora hay que recuperar el espíritu más joven, pero sabemos que este público no se va gratuitamente al regguetón o al tecno (se ríe).

¿Ha sido difícil en este tiempo de cambios mantener la identidad y no sucumbir a las modas?

No, en absoluto. No ha sido nada difícil porque esta es la música que nos gusta y la que amamos y hay mucho que bucear y que descubrir en ella; siempre encontrarás cosas interesantes para explorar. Hay gente que sigue evolucionando con mezclas muy bonitas dentro de este ámbito y luego hay bestias como Eric Gales o Joe Bonamassa marcando la pauta. O sea, que no es difícil continuar la tradición.

Se trata básicamente de una cuestión de visibilidad, del espacio que se le da, entonces. Exactamente. Yo creo que se trata de una cuestión de visibilidad. Por ejemplo, Rosalía, con todos mis respetos, tiene una visibilidad exagerada y, sin embargo, las músicas más minoritarias no la tienen. En el caso del blues creo que el público ha crecido y hay muchos festivales en España que están funcionando muy bien, como Bilbao, Béjar o Cazorla.

La gente echa de menos la música en directo, los buenos músicos... ¿Está un poco harta de los fuegos artificiales y el lucerío?

A mí me encantan los conciertos, evidentemente, pero sobre todo actuar en los clubs porque en esa cercanía no hay mentira: no es un escenario grande lleno de luces, bailarines, efectos de sonido o música pregrabada. En el club no hay trampa ni cartón: es un músico con su instrumento delante de ti. Es una honestidad que en un concierto grande se puede perder, con toda su parafernalia.

En su caso, ¿qué fue lo que le cautivó de la música de raíz americana?

Es que a mí me llegó al alma cuando era un chaval. En el momento en el que la escuchaba me volvía loco y ya después me fui a Estados Unidos y estuve trabajando con músicos norteamericanos, de modo que he estado muy metido ahí, en esa cultura; es decir, que me llamó y es la música que me hacía, y me sigue haciendo, sentir.

¿Cuáles han sido sus referentes, esos guitarristas a los que siempre vuelve?

En mi caso, en blues, Albert King, me parece un supercapo, un tipo con una expresividad y una fuerza descomunales; pero hay muchos otros, también Jeff Beck, el mejor guitarrista que hemos tenido. Son muchas influencias y tengo que decir que todas ellas son positivas.