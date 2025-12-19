Ferrol pone fin a décadas de espera dando la espalda al mar

La “Blas de Lezo” y el remolcador Y-127 quedaron a la vista tras la caída del segmento de muralla Daniel Alexandre

La ciudad naval vivió esta tarde un hito histórico, la respuesta a una demanda vecinal que se remonta décadas atrás: el inicio del derribo de la muralla del Arsenal militar. Han pasado dos años desde que el 14 de diciembre de 2023 la ministra de Defensa, Margarita Robles, anunciase el acuerdo entre la cartera que dirige y el gobierno municipal para acometer el proyecto, 735 días de lentos pero constantes avances que han culminado en un acto sencillo y notablemente breve, pero muy emotivo.

La cita, programada para las cuatro de la tarde frente al espacio que separa la pescadería de Ucha y el mercado municipal, comenzó a atraer curiosos desde casi una hora antes. El propio alcalde, José Manuel Rey, había afirmado el lunes que se trataría de un evento “aberto á cidadanía”, de modo que se habilitó una zona para que los vecinos pudieran observar la operación tras la carpa de autoridades –si bien muchos otros optaron por disfrutar del acto desde la cuesta de Mella y las barreras laterales del perímetro de seguridad–.

Así, el goteo de asistentes se aceleró a partir de las 15.45, con la llegada del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (Ajema), Antonio Piñeiro Sánchez, y otros representantes del colectivo castrense de la ciudad naval, así como miembros de los grupos municipales popular y socialista –BNG y Ferrol en Común optaron por no asistir–. También participaron en la cita el delegado y el subdelegado del Gobierno, Pedro Blanco y Julio Abalde, respectivamente; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea; la comisaria de la Policía Nacional de Ferrol-Narón, Cristina Ochoa; o el director del astillero de Navantia Ferrol, Eduardo Dobarro, entre otras autoridades.

El hito, por otro lado, tuvo su faceta reivindicativa, con decenas de delegados sindicales y miembros del personal civil de la Armada protagonizando un acto de protesta en el punto más alto de la cuesta de Mella. Al grito de “Margarita, escoita, o persoal civil está en loita”, los representantes aprovecharon la ocasión para visibilizar su conflicto laboral relativo a los incrementos salariales comprometidos, un cometido que, sin duda, lograron alcanzar.

El acto

El acto en sí dio comienzo sobre las 16.15 horas, ligeramente a destiempo por la llegada en el último momento de Robles y Rueda. Tras los saludos pertinentes, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, tomó el estrado para dar la bienvenida a los asistentes, expresando la gran importancia que este día suponía para el municipio. Así, el regidor ferrolano centró su intervención en el cambio que el derribo de la muralla traería consigo para la ciudad, recordando al mismo tiempo el trabajo de todos los que participaron en este proyecto y haciendo especial mención al apoyo de su familia durante estos años.

Antes de continuar con los discursos, se proyectó el mismo vídeo que el pasado mes de febrero se mostró por primera vez durante la visita a Ferrol del rey Felipe VI; una pieza que recrea el aspecto aproximado que tendrá Irmandiños y que los ferrolanos podrán disfrutar, si nada se tuerce, a partir de la segunda mitad de 2027.

El siguiente en dirigirse a los asistentes fue el Ajema, Antonio Piñeiro, que centró sus palabras en la profunda relación entre la ciudad y el Arsenal, proclamando que era imposible entender la una sin el otro, y viceversa. Al igual que el alcalde, Piñeiro Sánchez incidió en la importancia de la colaboración entre administraciones, al tiempo que puso en valor el nuevo sistema de vigilancia que se instalará en el perímetro de las instalaciones militares.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, tuvo la intervención más comedida de la jornada, destacando la “unión” de los ferrolanos con la Armada y el “esfuerzo inversor” que el Estado está realizando en la ciudad naval, en referencia no solo a este proyecto, sino también a intervenciones como la reforma de la avenida de As Pías o los diferentes contratos de Navantia.

El último discurso del acto fue el del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien también subrayó el carácter histórico de la jornada, afirmando que la muralla era una frontera “física y mental” para los ferrolanos que había que derribar.

Apertura al mar

Una vez concluyeron las comparecencias, dio comienzo la esperada operación. La expectación de vecinos y autoridades podía notarse en el aire, observando en completo silencio como el operario de la gran pala excavadora –una gigantesca Volvo EC220EL– ponía en marcha la maquinaria. El segmento elegido, de unos cuatro metros de alto por tres de ancho, había sido preparado con anterioridad, cortándolo mediante tecnología láser en secciones rectangulares para facilitar su retirada.

Así, con una habilidad y precisión que no pocos destacaron, el profesional, Álvaro García, fue arrancando con el brazo hidráulico, de dentro hacia afuera, fragmentos del muro, haciendo además pequeñas pausas para apartar los montones de escombros de lo que otrora fue la acera. Poco a poco, el muro fue cayendo hasta que solo quedó el último segmento, de medio metro de alto, sobre el que se levantará el gran enrejado que separará la ciudad del Arsenal. Y, de fondo, la ría de Ferrol con la fragata “Blas de Lezo” y el remolcador Y-127 completando la visión.

Una vez liberado el espacio de restos de la construcción, se dio por finalizado el acto, no sin antes tomar la obligatoria foto de familia frente al amplio espacio dejado por la excavadora. De hecho, no fueron pocos los asistentes que posteriormente se acercaron hasta la muralla para comprobar con sus propios ojos la que será la nueva imagen de Irmandiños, llevándose de paso algún “pedacito” de la pared como recuerdo de lo que fue la frontera entre la ciudad y el mar que la rodea.

La intervención

Ahora, con las obras en marcha, queda un largo camino hasta que la imagen mostrada en el vídeo ilustrativo sea una realidad. Esta primera fase del proyecto, la más amplia en términos de longitud –desde el puerto interior hasta la avenida de Esteiro–, tendrá una duración de 18 meses e implicará, además, la urbanización de la calle Irmandiños.

A esta le seguirá la segunda etapa, desde el mencionado vial hasta la puerta histórica de Navantia, que también implicará la transformación de las calles Taxonera y MacMahón y que tendrá una duración de 15 meses, y una tercera que continuará hasta Caranza. En este sentido, el objetivo del Concello es simultanear las obras de, al menos, las dos primeras fases –la segunda, para la que han presentado ofertas siete empresas, se encuentra en pleno estudio de las propuestas– de cara a agilizar lo máximo posible el avance de los trabajos, si bien el final del proyecto no llegará hasta, como mínimo, el ejercicio 2028.

Asimismo, tal y como recordó durante el acto el alcalde ferrolano, la iniciativa no solo supondrá un radical cambio estético para la ciudad –Irmandiños dejará de ser “a parte traseira” de Ferrol a su acceso principal–, sino que también será un eje clave en su plan de movilidad. Y es que, con las labores de urbanización de los viales afectados, se conectarán las sendas peatonales y ciclistas de A Malata, el puerto y la renovada avenida de As Pías, sumando más de diez kilómetros de caminos verdes y azules y carril bici.

A nivel de tráfico rodado, la iniciativa en su conjunto plantea una reordenación blanda de la circulación, con nuevas rotondas en la plaza de Galicia y en la unión de Españoleto con Taxonera y MacMahón, además de humanizar vías secundarias, como el acceso al polideportivo de Batallones. A este respecto, la creación de nuevas plazas de aparcamiento ha sido uno de los aspectos ineludibles para el Concello a la hora de redactar el proyecto, impulsándose hasta cuatro nuevos espacios de estacionamiento entre las fases 2 y 3: uno, en el actual párking de Navantia, del que se cambiará el cierre para hacerlo de acceso público; otro, junto al antiguo cuadro de Esteiro; y los dos restantes en sendas parcelas cedidas por la Xunta próximas al Auditorio.

Por último, la intervención también supondrá la creación de nuevas zonas verdes y de esparcimiento a lo largo del enrejado que sustituirá a la muralla –destacando especialmente la alameda de Esteiro, que se recuperará– y la puesta en valor de elementos patrimoniales, como la antigua puerta del astillero o la de la Escuela Obrera de la Sociedad Española de Construcción Naval.