Espazo +60 Afundación de Ferrol entrega a la Cocina Económica los beneficios de su tienda

Representantes de Espazo +60 de Afundación entregando el cheque Cedida

La Cocina Económica de Ferrol recibió hoy un cheque por valor de 3.000 euros por parte de las personas voluntarias del Espazo +60 de Afundación de Ferrol.

La cuantía es el resultado de la venta de productos de artesanía realizados por socias voluntarias de la Obra Social de Abanca que participan a lo largo del año en el taller solidario.

En el acto de entrega estuvieron presentes la coordinadora del centro, Mercedes Garnelo, y el tesorero de la Cocina Económica de Ferrol, Julián López, así como socias voluntarias.

La iniciativa no es nueva, puesto que nació hace ya veinte años en las clases de manualidades del centro de Afundación, cuando la profesora que dirigía esta actividad trasladó la necesidad de vendas en un sanatorio y todas las participantes se pusieron a elaborarlas artesanalmente.

Ahí surgió ese “Maiores solidarios” que continuó con otras iniciativas, elaborando mandiles, marcapáginas o bolsas, entre otros muchos productos con cariz social.

En Ferrol la recaudación destinada a la donación a la Cocina Económica se realiza desde 2006. Se han recaudado ya más de 60.000 euros y actualmente participan un total de 23 personas, con edades comprendidas entre los 65 y 97 años, coordinadas por Ana Vila.