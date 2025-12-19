Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Espazo +60 Afundación de Ferrol entrega a la Cocina Económica los beneficios de su tienda

La entidad social recibió ayer un cheque por valor de 3.000 euros para poder continuar con su labor solidaria

Redacción
19/12/2025 20:50
Representantes de Espazo +60 de Afundación entregando el cheque
Representantes de Espazo +60 de Afundación entregando el cheque
Cedida
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

La Cocina Económica de Ferrol recibió hoy un cheque por valor de 3.000 euros por parte de las personas voluntarias del Espazo +60 de Afundación de Ferrol.

La cuantía es el resultado de la venta de productos de artesanía realizados por socias voluntarias de la Obra Social de Abanca que participan a lo largo del año en el taller solidario.

En el acto de entrega estuvieron presentes la coordinadora del centro, Mercedes Garnelo, y el tesorero de la Cocina Económica de Ferrol, Julián López, así como socias voluntarias.

La iniciativa no es nueva, puesto que nació hace ya veinte años en las clases de manualidades del centro de Afundación, cuando la profesora que dirigía esta actividad trasladó la necesidad de vendas en un sanatorio y todas las participantes se pusieron a elaborarlas artesanalmente.

Ahí surgió ese “Maiores solidarios” que continuó con otras iniciativas, elaborando mandiles, marcapáginas o bolsas, entre otros muchos productos con cariz social.

En Ferrol la recaudación destinada a la donación a la Cocina Económica se realiza desde 2006. Se han recaudado ya más de 60.000 euros y actualmente participan un total de 23 personas, con edades comprendidas entre los 65 y 97 años, coordinadas por Ana Vila.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Asistentes al acto de aniversario del colegio eumés

Medio siglo de pupitres y aprendizaje en Pontedeume: el Couceiro Freijomil festejó sus 50 años
Verónica Vázquez
Los jugadores del Racing, celebrando un gol esta temporada

Cuatro meses de este Racing de Ferrol para igualar un curso entero
Juan Quijano
La Domus acogió el encuentro con el obispo

El obispo hace balance en Ferrol de un “año de esperanza”
Marta Corral
Acto abrir Ferrol al Mar

Loas a la colaboración institucional en una historia “escrita entre Ferrol y Madrid, pero en ferrolano”
X. Fandiño