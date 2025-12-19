Mi cuenta

Derribo irmandino
Ferrol

EN VÍDEO | Ferrol ya no vive de espaldas al mar: así fue el histórico derribo de la muralla

Centenares de vecinos acompañaron a las autoridades en un emotivo acto que marca el inicio del fin de la muralla del Arsenal

Redacción
19/12/2025 19:23

La ciudad naval vivió en la tarde de este viernes todo un evento histórico, el inicio de las obras del derribo de la muralla del Arsenal Militar de Ferrol y la humanización de la calle Irmandiños. 

El evento, que contó con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, estuvo acompañado de un tiempo radiante, casi providencial, teniendo en cuenta las intensas lluvias de la jornada anterior.

Asimismo, tal y como avanzó el alcalde, José Manuel Rey, a inicios de semana, fue un acto abierto a la ciudadanía, con centenares de curiosos observando la operación desde el espacio entre la Pescadería de Ucha y el mercado municipal y la cuesta de Mella. 

De este modo, tras los discursos de las autoridades, se procedió al derribo del primer segmento de muro, permitiendo, por primera vez, la vista a pie de calle del interior de las instalaciones castrenses.

La “Blas de Lezo” y el remolcador Y-127 quedaron a la vista tras la caída del segmento de muralla

Ferrol pone fin a décadas de espera dando la espalda al mar
