EN VÍDEO | Ferrol ya no vive de espaldas al mar: así fue el histórico derribo de la muralla

La ciudad naval vivió en la tarde de este viernes todo un evento histórico, el inicio de las obras del derribo de la muralla del Arsenal Militar de Ferrol y la humanización de la calle Irmandiños.

El evento, que contó con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, estuvo acompañado de un tiempo radiante, casi providencial, teniendo en cuenta las intensas lluvias de la jornada anterior.

Asimismo, tal y como avanzó el alcalde, José Manuel Rey, a inicios de semana, fue un acto abierto a la ciudadanía, con centenares de curiosos observando la operación desde el espacio entre la Pescadería de Ucha y el mercado municipal y la cuesta de Mella.

De este modo, tras los discursos de las autoridades, se procedió al derribo del primer segmento de muro, permitiendo, por primera vez, la vista a pie de calle del interior de las instalaciones castrenses.