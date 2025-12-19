Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

El PSOE de Ferrol reclama mantenimiento en los servicios municipales

Pide que se recupere la figura del supervisor en los contratos

Redacción
19/12/2025 20:27
El portavoz del PSOE de Ferrol, Ángel Mato
El portavoz del PSOE de Ferrol, Ángel Mato
D. Alexandre
El grupo municipal socialista acusó este viernes al alcalde y a su equipo de incumplir el compromiso pactado con la ciudadanía cuando llegó al gobierno, en materia de mantenimiento y conservación de los distintos servicios de la ciudad.

El portavoz socialista, Ángel Mato, recordó que el regidor, José Manuel Rey, planteaba cuestiones como una ciudad más limpia, con policía de barrio, cuidado de animales o mayor limpieza e iluminación. Sin embargo, indicó, “nunca la ciudad estuvo peor que hoy”, achacando la situación a una “falta absoluta de mantenimiento”.

Puso como ejemplo el funcionamiento del servicio de recogida de enseres “que nunca dio problemas”, haciendo especial hincapié en que, tras los cambios introducidos por el actual gobierno, lo que antes funcionaba con normalidad ahora sufre demoras de hasta tres semanas, provocando que los muebles y restos se acumulen en los contenedores de toda la urbe.

Aludió, además, al estado de los parques caninos y a la limpieza, asegurando que estos espacios tienen papeleras a rebosar de deposiciones, “con un incumplimiento flagrante de lo prometido”.

Una de las cuestiones en las que hizo hincapié Mato fue en la desaparición de la figura del “supervisor” de los contratos municipales. El mantenimiento de viales, la limpieza, el agua o la iluminación no están controlados, a juicio del portavoz socialista, como lo estaban antes con esta figura. Mato culpó al regidor de “pese a contar con mayoría absoluta y más recursos, los emplea en pagar la deuda del Concello en lugar de invertir en la ciudad".

Por esta razón, desde el grupo municipal socialista reclaman que “con carácter urgente” se ponga en marcha “una política de mantenimiento de la ciudad” y se reponga la figura de los supervisores de contratos “que pagamos todos los ciudadanos”.

El alcalde debería darse un paseo por Ferrol”, sentenció

