Diario de Ferrol

El obispo hace balance en Ferrol de un “año de esperanza”

García Cadiñanos recibió a la prensa en el tradicional desayuno que convoca por Navidad

Marta Corral
Marta Corral
19/12/2025 21:18
La Domus acogió el encuentro con el obispo
La Domus acogió el encuentro con el obispo
Diócesis
El obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, convocó este viernes a la prensa en el tradicional desayuno que celebra en la Domus en la antesala de la Navidad para escuchar el análisis de los periodistas, pero también para hacer balance de un año que, en el caso de la Iglesia, ha estado marcado por el Jubileo de la Esperanza

Así, en ese contexto de optimismo y consuelo, el prelado fue enumerando algunos de los ejes más importantes sobre los que se trabajó desde el Obispado en este 2025. Avalado por los datos que señalan el problema de la vivienda como el mayor foco de desigualdad actualmente, junto al empleo precario, puso en este sentido la relevancia en la labor de Cáritas —que cumplió 60 años en la ciudad—, desde donde se gestionaron 150.000 euros para garantizar un techo para las familias que están pasando por un proceso vulnerable. 

La bienvenida al nuevo Pontífice también salió a colación, recordando asimismo con alegría la llegada de cinco nuevos sacerdotes a la Diócesis —uno de ellos ordenado en Mondoñedo— y agradeciendo la colaboración del colectivo laico a la hora de mantener cultos y actividades en los diferentes templos, sobre todo en las zonas rurales. 

El avance en la recuperación del patrimonio, visible sobre todo en la nueva iluminación de la catedral mindoniense, la renovada iglesia de Dolores y la restauración de la torre del campanario de San Julián, también fueron buenas noticias esta anualidad, dijo, recordando que está en marcha una campaña encaminada a recaudar fondos para sustituir el órgano. 

Valoró García Cadiñanos, satisfecho, que la Diócesis ha sido la primera de Galicia en establecer la ordenación de los cementerios —“será porque tenéis un obispo de Burgos”, bromeó— y confirmó que siguen los avances en la ardua tarea de inventariar los bienes de las parroquias, habiendo servido ya el listado para recuperar una cruz del siglo XVII que había sido robada en Lugo. 

Finalmente, además de compartir un sinfín de anécdotas y de escuchar otras tantas, el prelado quiso reiterar su cariño a Ferrol y su agradecimiento por la acogida de la sociedad ferrolana en todos los ámbitos, reflexionando sobre la política actual — advirtió del mal uso que se está haciendo de una profesión que, eminentemente, debería estar al servicio del bien común— antes de invitar a los asistentes a hacer una foto de familia en la bonita terraza de la Domus con vistas a la ría.

