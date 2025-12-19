El “Cantabria” vuelve a casa por Navidad, tras su despliegue con la agrupación de la OTAN

Emotiva recepción al "Cantabria" a su llegada a Ferrol Emilio Cortizas

Poco más de dos meses después de que abandonase su base en Ferrol, el Buque de Aprovisionamiento en Combate –BAC– “Cantabria” regresaba este viernes para pasar las Navidades en casa, atracando en torno a las 9.30 horas en el muelle número 12 de Navantia.

El “Cantabria” vuelve tras el despliegue con la agrupación naval permanente de la OTAN número 2 –SNNMG-2–, donde participó en la operación “Noble Shield”.

Esta misión de la Alianza Atlántica tiene como objetivo principal la vigilancia y la seguridad marítima en aguas del Mediterráneo, reforzando la presencia aliada en una zona estratégica.

Durante el despliegue, el “Cantabria” ha desempeñado un papel logístico. Como buque de aprovisionamiento, su labor ha permitido mantener la operatividad y autonomía del resto de las embarcaciones de la agrupación internacional, suministrando combustible, víveres y repuestos en alta mar.

La ceremonia de bienvenida estuvo presidida por el capitán de navío Jesús González-Cela Franco, comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie. Al acto acudieron numerosos familiares y amigos de la dotación, marcando un emotivo reencuentro ante la proximidad de las fiestas navideñas.

La dotación del buque está compuesta por 164 efectivos, incluyendo a 20 oficiales y 29 suboficiales, además de personal de marinería y una unidad aérea embarcada. Los miembros de la tripulación proceden de diversos puntos de España, con una presencia mayoritaria de personal originario de Galicia.

Con la llegada de BAC a Ferrol, la Armada concluye una nueva rotación en las fuerzas permanentes de la OTAN, cumpliendo con los compromisos internacionales de defensa y estabilidad en el flanco sur de Europa.