De Regalarte a la pista de hielo, el Cantón se convierte en referencia navideña

Regalarte abrió sus puertas este jueves Daniel Alexandre

La Navidad es nieve y, de no poder serlo, al menos que sea hielo para poder patinar, uno de los clásicos de las grandes fiestas de Navidad. Ferrol recupera este año, por primera vez en este mandato, esa oportunidad después de que en las últimas fiestas ya no se montase la ansiada carpa en la Alameda de Suanzes del Cantón.

Este viernes, a partir de las cinco de la tarde, las familias volverán a tener esta oportunidad, en un espacio de 320 metros cuadrados a cubierto, que se mantendrá abierto hasta el próximo 11 de enero y que se enmarca en la programación del Concello, contando para esta actividad con el apoyo de la Xunta, a través de Turismo de Galicia

Así, estarán presentes en la inauguración de la pista el teniente de alcalde, Javier Díaz, y el concejal de Fiestas, Arán López, y en esta misma jornada, hasta las once de la noche, ya se podrá disfrutar del patinaje sobre hielo.

Precios y horarios

El precio es de 12 euros por disfrutar del espacio durante 45 minutos, incluyendo el alquiler de los patines. El horario será diferente dependiendo de cada jornada.

Así, de lunes a jueves funcionará de 17.00 a 22.00 horas. Los viernes, sábados y vísperas de festivo, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 23.00 horas, mientras que los domingos y festivos estará abierto de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 22.00 horas.

Regalarte

Además, aunque su apertura fue este jueves, también se puede visitar hasta el domingo el mercado Regalarte en la plaza de la Constitución, con obras de arte de distintos estilos y técnicas de Marta Aramendia, Xavi Cano, Manuel Carballeira, Pablo Livio, Blanca Escrigas, Goiriz, Montse Gutiérrez, Sol Lamas, Cati Lanza, Like Marmota, Patri Nekane, Martín Núñez, Álvaro Núñez de Pazos, Fer Patiño, Edu Pereira, Sofía Piñeiro, Rafael Romero y Laureano Vidal.

Se trata de un espacio para adquirir regalos especiales para estas fiestas y disfrutar, además, de la calidad y variedad del arte local.