Carmen Perales Garat, historiadora: “Se ha puesto el foco en el derribo de la muralla y a mí me preocupa más la urbanización exterior”

Ferrolana y especialista en patrimonio documental y bibliográfico, es una de las voces menos conformistas con el proyecto de “Abrir Ferrol al mar

Marta Corral
Marta Corral
19/12/2025 21:02
Carmen Perales
Carmen Perales Garat, este viernes en el Archivo Militar de Ferrol
Emilio Cortizas
Ponerle pegas a un proyecto que parece tener ahora más partidarios que detractores nunca es fácil, pero para la historiadora Carmen Perales Garat siempre ha pesado más su juicio como experta. 

Por eso, su voz es de las pocas que se han escuchado poniendo el foco en algunos de los “inconvenientes” que, analiza, conlleva la ejecución de “Abrir Ferrol al mar”, empezando por señalar su escepticismo en cuanto a la urbanización exterior, la integración de Irmandiños como circunvalación con la monumentalidad de la Pescadería de Ucha y San Julián. 

“Me preocupa mucho más eso porque se ha centrado mucho el foco en la muralla, en bajarla y tirarla, en ver el mar, y no se ha pensando tanto en el conjunto hacia fuera, que al final es lo que vamos a ver la ciudadanía día a día”, observa. 

Posibles escollos

Enumera además que, con el Dique de La Campana en uso, podría ser un problema añadido al faltar protección, como sucede en determinadas zonas de Esteiro cuando, por ejemplo, en Navantia se ejecutan labores de chorreo. Asimismo, en relación con dejar un único acceso al tráfico en la Puerta de Enfermería, prevé que en las horas punta de entrada y salida se originen atascos en el vial

La muralla, desde el interior del Arsenal, en un grabado del siglo XIX

La caída de una muralla de 150 años que lleva un siglo en el punto de mira de Ferrol

No obstante, al margen de estos “matices difíciles de afinar”, a Perales Garat le preocupa la contextualización del recinto del Arsenal y su historia, puesto que ya es una de las grandes desconocidas incluso para los propios ferrolanos. 

Más pedagogía

“Falta una parte pedagógica enorme”, sentencia antes de recordar que “en Cartagena tienen un muro como el nuestro y nadie quiere tirarlo estando igual de céntrico”, apreciando que “hay un componente sociológico enorme, que hay gente que ve esa muralla como una barrera infranqueable a pesar de que hoy en día todos sabemos que hay visitas y que si subes a los Jardines de Herrera ves todo divinamente”. 

La “Blas de Lezo” y el remolcador Y-127 quedaron a la vista tras la caída del segmento de muralla

Ferrol pone fin a décadas de espera dando la espalda al mar

Advierte también la experta de que “en patrimonio hay un concepto, que es el problema del mimetismo: no se quiere que haya falsos históricos ni que haya reconstrucciones, que no se realcen elementos que sean copias de lo que no existe”, poniendo sobre la mesa que “si tú al final tiras toda la muralla, aquí veo un poco de conflicto si únicamente quedan las dos garitas en las esquinas del recinto, parece contradictorio”. Y es que, como recuerda, la que está más próxima a la Puerta del Parque se llevó ahí desde otro punto del Arsenal y la del lado del Dique es “una de hormigón que se hizo en los años 50”. 

Patrimonio Mundial

“En estas intervenciones siempre hay polémica porque es muy difícil medir”, sentencia Carmen Perales Garat que, como parte importante que fue del impulso a la candidatura de Patrimonio Mundial, confía en que los actuales responsables y las administraciones estén hilando fino para que haber optado por eliminar la tapia —en vez de rebajarla, que a ella le parecería más adecuado— no eche por tierra las aspiraciones de Ferrol para sacar pecho ante la Unesco. 

