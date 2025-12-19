Mi cuenta

Asotrame recibe más de 1.400 postales navideñas hechas a mano para entregar a pacientes

Se trata del año que mayor repercusión ha tenido su campaña para llevar ilusión a personas hospitalizadas

Redacción
19/12/2025 07:18
Una voluntaria reparte postales en uno de los centros hospitalarios
La acordeonista y musicoterapeuta Montse Novo
Asotrame
Asotrame califica de “éxito rotundo” la nueva edición del proyecto artístico y solidario “Luces de colores” que promueve la entidad y que busca acercar un poco de la magia de la Navidad a los hospitales gallegos, entregando postales a pacientes con cáncer hematológico que pasarán estas fechas especiales ingresados. 

La asociación completaba en la jornada de este jueves el reparto de las más de 1.400 tarjetas artesanales recibidas, una cifra récord, posible gracias “a la colaboración de centros educativos, entidades de distinta índole y particulares de toda Galicia”. 

A lo largo de la semana, y en colaboración con las áreas sanitarias Ferrol, A Coruña, Lugo, Santiago y Vigo, la entidad programaba el calendario de repartos en las plantas de hematología de los hospitales Arquitecto Marcide, Álvaro Cunqueiro, CHUAC, Hospital Clínico de Santiago y, este jueves, en el Lucus Augusti. Entregas que, en algunos casos, se acompañaron de miniconciertos navideños e incluso de una exposición. 

En Ferrol, se montó además una muestra con una pequeña selección de las postales enviadas, participando la acordeonista y musicoterapeuta Montse Novo, quien aportó magia al instante. Además, en Vigo colaboró la pianista Tania Justo de la Academia Kairós interpretando villancicos y hits navideños. Por su parte, en la ciudad herculina, la asociación contó con el apoyo del alumnado de la Escuela municipal de música.

La del 2025 se ha convertido en la edición “más participativa” del programa “Luces de colores”, iniciativa creada en su día por la ilustradora y cofundadora de Asotrame, Laura Molero, con el único objetivo de llevar a los pacientes oncohematológicos que, a causa de la enfermedad, no pueden pasar estas fechas en su hogar, los mejores deseos. 

