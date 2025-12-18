Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Vientos de hasta 140 kilómetros por hora y fuertes precipitaciones en la nueva alerta naranja en el litoral

Los bomberos de Ferrol tuvieron que realizar varias salidas por inundaciones y desprendimientos

J. Guzmán
J. Guzmán
18/12/2025 22:11
Ya desde por la mañana se registró un fuerte oleaje en las playas del municipio
Emilio Cortizas
La ciudad naval vivió hoy una nueva jornada de fuertes vientos e intensas precipitaciones. La Dirección Xeral de Emerxencias activó a última hora de la tarde de ayer miércoles una alerta naranja por fenómenos meteorológicos adversos en todo el litoral de Galicia, así como una amarilla en los municipios de costa, siendo la jornada del jueves cuando comenzaron a notarse los efectos de la tormenta –que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durará por lo menos hasta el sábado–.

Así, la estación de medición de Punta Candieira, en Cedeira, registró de media vientos de 69,48 kilómetros por hora, con rachas máximas de 140,44. A nivel de precipitaciones, se constataron hasta diez litros por metro cuadrado. En cuanto a las instalaciones del CIS de A Cabana, con valores más reducidos al encontrarse en el interior de la ría, la velocidad del aire se mantuvo en torno a los 22,7 kilómetros por hora, con ráfagas de 76,3. Curiosamente, las lluvias en Ferrol fueron más abundantes, especialmente durante la tarde, registrándose una media de 21,6 litros.

Salidas

La jornada fue especialmente intensa para los profesionales del parque de Bomberos de la ciudad naval, que tuvieron que realizar múltiples salidas a causa del fuerte temporal. De este modo, sobre las doce del mediodía se realizaron, en el número 114 de la calle María, labores de inspección en la fachada del edificio después de que el viendo tirara varios cascotes a la vía pública, mientras que poco después de las 14.00 horas se retiró un árbol caído en el paseo de Caranza.

Asimismo, durante la tarde se actuó en inundaciones en la avenida do Mar, en las plazas de España, Vella y Galicia, así como en la calle Ponte de Caranza y en el centro de Cáritas de Pedro Carvajal.

