Diario de Ferrol

Se mantiene la huelga de buses de este viernes tras el desacuerdo entre la patronal y la CIG

Las dos reuniones en el Consello Galego de Relacións Laborais no fructificaron

Redacción
18/12/2025 21:27
Huelga de autobuses
Concentración de chóferes en una de las tres jornadas de paro
Emilio Cortizas
El transporte de viajeros por carretera vuelve a estar de huelga hoy viernes tras haber concluido la reunión en el Consello Galego de Relacións Laborais no solo sin acuerdo, sino también sin un mínimo acercamiento.

De este modo, las frecuencias de los buses urbanos e interurbanos volverán a reducirse hasta los servicios mínimos marcados en la resolución de la Consellería de Presidencia, aunque, como ha venido sucediendo en los tres días de paro anteriores, ha habido trayectos que no se han realizado, según el sindicato CIG, porque las propias empresas “non quixeron arriscar”.

Al parecer, a pesar de haberse producido dos encuentros (ayer miércoles y este jueves), las partes siguen distanciadas y, según el sindicato nacionalista, tampoco han entrado en materia, es decir, en condiciones económicas o laborales como el incremento salarial para el año que viene, que la patronal fija en un 1,2%, una cantidad "insuficiente" para la CIG. Tampoco se han abordado los descansos y la conciliación. 

Sí se produjeron, explicaron fuentes sindicales, reproches por parte de la representación de las empresas, que acusaron a la central de provocar "danos nos vehículos, aínda que nós non temos constancia de ningún incidente", apostilla.

