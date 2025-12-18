Paloma Funes García gana el premio de Divulgación científica Epifanio Campo

Imagen de los ganadores de la edición de 2023 Cedida

Paloma Funes García es la ganadora del galardón principal del Premio de Divulgación científica Epifanio Campo en su tercera edición. El jurado de este reconocimiento que organiza la cátedra impulsada por el Campus Industrial de Ferrol y el grupo Rodonita, destacó la “coidada proposta audiovisual” en la que la alumna propone “unha reflexión sobre se é posible construír de forma máis rápida, eficiente e respectuosa co medio ambiente”, diseñando así una alternativa con la impresión 3D de hormigón con materiales sostenibles. La dotación de este primer premio es de 1.200 euros.

Además, también fueron distinguidos los trabajos de Blanca Fernández Amado en la categoría de originalidad y de Carla Pérez Paz por la capacidad de divulgación y sensibilización. Ambas recibirán 300 euros.

La tercera edición de los galardones contó con la participación de trece estudiantes de grado, máster y programa de doctorado de la Universidade da Coruña que presentaron sus trabajos en formato fotografía, infografía o vídeo para divulgar aspectos científicos relacionados con la economía circular, el agua, la energía y la gestión y la valorización de los residuos industriales. La Cátedra se creó a finales del año 2019.