Los presupuestos de la UDC incorporan 2,8 millones para el edificio EI3 del Campus

El Consello de Goberno de la institución aprobó las cuentas, que superan los 184 millones de euros

Redacción
18/12/2025 22:33
Recreación del futuro edificio de investigación del Campus
Recreación del futuro edificio de investigación del Campus
Cedida
Los presupuestos de la Universidade da Coruña aprobados el pasado martes en el Consello de Goberno de la institución académica reservan una partida de 2,8 millones para el inicio de la construcción del edificio EI3, destinado a investigación y que se localizará en la parcela libre que hay al lado de la rotonda de González-Llanos.

En total, la universidad coruñesa dispondrá de un presupuesto de 184,2 millones de euros, una cantidad que supone un incremento nominal de 12,1 con respecto al ejercicio actual. El Consello Social tendrá que validar definitivamente la propuesta para que entre en vigor.

Las cuentas aumentan en la partida de ingresos ordinarios –plan de financiación y matrículas–, que crecen un 3%, además de por la vía de la captación de fondos finalistas adicionales, como el convenio con el Concello da Coruña para la Cidade das TIC

En este mismo apartado destaca el dinero procedente del plan de financiación del Sistema Universitario de Galicia –SUG– de la Xunta, que representa más de un 68% del presupuesto y que, en relación con 2025, aumenta 3,6 millones, hasta los 125,6.

La partida de gastos más elevada es la de personal, que se sitúa en casi 120 millones, es decir, el 65% de los fondos que maneja la UDC.

El edificio EI3 de Ferrol se incluye en el capítulo de inversiones y, en concreto, representa la décima parte de los 28 millones que la Universidad reserva a este apartado. Además, se incrementa en 300.000 euros la partida prevista para la renovación de inmuebles.

Por otro lado, las ayudas a las familias y la colaboración con instituciones sin ánimo de lucro suben desde los 3,2 a los 3,9 millones.

