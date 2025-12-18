Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La cofradía de Ferrol sortea una cesta de más de 1.000 euros el próximo día 29

La participación se hace a través de redes sociales

Redacción
18/12/2025 22:23
El "aguinaldo" del pósito recaerá en un seguidor de sus redes sociales
El "aguinaldo" del pósito recaerá en un seguidor de sus redes sociales
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

La Cofradía de Pescadores de Ferrol sortea entre sus seguidores en redes sociales, concretamente en Facebook o Instagram, una megacesta de Navidad valorada en más de mil euros. La persona ganadora se dará a conocer el próximo día 29 al mediodía.

Para participar, explica el pósito, hay que cumplir tres requisitos. El primero, seguir a la cofradía en Facebook –@Cofradia de pescadores de ferrol– o Instagram –@cofradiadepescadoresferrol)–, darle a “me gusta” a la publicación del sorteo y comentar con qué persona le gustaría compartir los productos de la cesta.

El concurso está abierto hasta el día 28 a las 23.59 horas y el sorteo se realizará el lunes 29 a las 12.00 horas a través de la aplicación Easypromos. El premio será comunicado directamente a la persona ganadora.

El premio incluye, además de los productos típicos de una cesta de Navidad, un deshumidificador, una cafetera, un exprimidor, una tostadora, una máquina de afeitar, una escoba aspiradora, un rizador de pelo, una mariscada de productos de la cofradía para dos personas, merchandising, décimos de lotería para el sorteo de El Niño, una agenda, tres botellas de vino, siete cenas en establecimientos colaboradores y un cofre con experiencias, también para dos. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Veiguela, segunda por la derecha, en el podio de Atapuerca

Irma Veiguela compite en casa con el Ourense en el Nacional
Miriam Tembrás
Imagen de la junta general de accionistas

Visto bueno a las cuentas del Racing de Ferrol
Juan Quijano
ritual

El mundo de la cultura y el arte tienen su espacio en la cafetería Ritual de Narón
Redacción
Una imagen del espectáculo

El Pazo da Cultura alberga mañana el espectáculo musical de Lilo y Stich
Redacción