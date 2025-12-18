La cofradía de Ferrol sortea una cesta de más de 1.000 euros el próximo día 29

El "aguinaldo" del pósito recaerá en un seguidor de sus redes sociales Cedida

La Cofradía de Pescadores de Ferrol sortea entre sus seguidores en redes sociales, concretamente en Facebook o Instagram, una megacesta de Navidad valorada en más de mil euros. La persona ganadora se dará a conocer el próximo día 29 al mediodía.

Para participar, explica el pósito, hay que cumplir tres requisitos. El primero, seguir a la cofradía en Facebook –@Cofradia de pescadores de ferrol– o Instagram –@cofradiadepescadoresferrol)–, darle a “me gusta” a la publicación del sorteo y comentar con qué persona le gustaría compartir los productos de la cesta.

El concurso está abierto hasta el día 28 a las 23.59 horas y el sorteo se realizará el lunes 29 a las 12.00 horas a través de la aplicación Easypromos. El premio será comunicado directamente a la persona ganadora.

El premio incluye, además de los productos típicos de una cesta de Navidad, un deshumidificador, una cafetera, un exprimidor, una tostadora, una máquina de afeitar, una escoba aspiradora, un rizador de pelo, una mariscada de productos de la cofradía para dos personas, merchandising, décimos de lotería para el sorteo de El Niño, una agenda, tres botellas de vino, siete cenas en establecimientos colaboradores y un cofre con experiencias, también para dos.