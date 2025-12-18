Esperanza Piñeiro, Ferrolá do Ano: “Non nacín aquí, pero levo 40 anos e sempre fun moi ben acollida”

Piñeiro también es una de las impulsoras del Foro Cidadán polo Ferrocarril Jorge Meis

La historiadora Esperanza Piñeiro de San Miguel recibirá el próximo 7 de enero, patrón de la ciudad, el título de Ferrolá do Ano 2025. Los portavoces de los cuatro grupos de la corporación acordaron este miércoles por unanimidad la concesión de esta distinción a Piñeiro por su “destacada traxectoria investigadora e o seu firme compromiso coa conservación e divulgación de historia de Ferrol e da súa comarca”.

El Concello destaca de la homenajeada su trabajo como directora de la revista FerrolAnálisis, además de ser “peza clave” en la creación del Museo de Ferrol y portavoz del Foro Cidadán polo Ferrocarril. “É unha referencia intelectual e académica imprescindible da memoria ferrolá”, explican fuentes municipales.

La historiadora Esperanza Piñeiro, Ferrolá do Ano 2025 Más información

Tras conocerse el nombramiento, la homenajeada no pudo ocultar su “sorpresa e emoción” por la decisión de la corporación municipal. “Eu non nacín en Ferrol, pero levo 40 anos vivindo a aquí e estou moi a gusto porque fun moi ben acollida e porque é unha cidade rica en cultura, en historia, en patrimonio”.

Piñeiro hizo hincapié en la “divulgación” como motor de su actividad docente y también investigadora. “Sempre me interesou traballar co alumnado, tratar de inculcarlles o amor pola cidade, que a coñeceran porque ten moito que ofrecer”, apunta antes de destacar que “aínda queda moito por descubrir, moitos matices por publicar”.

En esa línea, la historiadora subrayó su interés especial en “traballar en equipo porque, desa maneira, as cousas son máis doadas e tamén máis gratificantes” y recordó que, como viene haciendo hasta ahora, “seguirei acudindo á chamada de calquera grupo político, entidade ou particular que me reclame para defender os intereses da cultura e da cidade”, apuntó.

Reconocimientos

Además del título de Ferrolá do Ano, en la gala del 7 de enero en el Jofre se entregarán, como es costumbre, las insignias de oro de San Julián con las que se distingue a personas y colectivos que contribuyeron de manera decisiva al desarrollo social, cultural, académico y económico de Ferrol.

Este año las recibirán Manuel Luaces (a título póstumo), ingeniero de Astano y “destacado impulsor do Campus Industrial”, donde fue profesor y un promotor de la “colaboración entre a universidade e o tecido empresarial”.

Junto a Luaces, se le impondrá la insignia al pintor Andrés Gabarres, una de las referencias del arte actual en Galicia y también en España, como finalista del 60º Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura; a los fundadores de O Parrulo, Celestina y José Martínez, que abrieron en 1968 un “referente nacional da cociña tradicional ferrolá e galega”; a la doctora en Historia Anabel Bello, por su contribución al conocimiento de la historia local y comarcal; y a Teresa Valcárcel, por su rol de promotora cultural entre Estados Unidos (reside en su capital) y España y como responsable de que un retrato de Bernardo de Gálvez, militar español clave en la independencia estadounidense, se expusiese en el Senado de ese país.