El plan de barrios hace su última parada de 2025 en la parroquia de San Xurxo

Responsables municipales con la directiva de la AVV de San Xurxo Emilio Cortizas

El plan de barrios se despidió la semana pasada hasta enero con una última batería de intervenciones de mantenimiento, en esta ocasión en la parroquia de San Xurxo. Así, siguiendo el calendario de reuniones de la iniciativa, el teniente de alcalde, Javier Díaz, y el concejal de Obras e Servizos, José Tomé, mantuvieron este mediodía un encuentro con la directiva de la AVV de la zona, con su presidente, Manuel Varela, a la cabeza para abordar las diferentes actuaciones realizadas.

Durante la reunión, celebrada en el local de la entidad, los representantes municipales detallaron que los operarios de la empresa responsable del servicio de limpieza viaria realizaron labores de saneamiento en once alcantarillas y más de medio centenar de colectores de basura, además de acometer el mantenimiento de las fuentes y lavaderos de Ervilleiro, Vila da Igrexa, Os Casás, Rúa Nova, Priegal, Vila da Area, Pardiñeiras, Os Caños, Souto e Airiz. Asimismo, también desbrozaron unos 10.000 metros lineales por los viales de la parroquia, así como 2.500 metros cuadrados en el entorno del local social.

Por otra parte, los operarios del servicio de Parques e Xardíns realizaron trabajos de siega en la zona verde en la que se encuentra el Monumento aos Golfiños. En cuanto a las actuaciones en el sistema eléctrico, Díaz Mosquera relató que la empresa responsable de estas labores realizó un total de 27 intervenciones, tanto de mantenimiento como correctivas.

Desde la puesta en funcionamiento del servicio tras las vacaciones veraniegas, el Concello actuó a través del plan de barrios en 13 parroquias y barrios del término municipal. La iniciativa retomará su actividad la semana del 12 al 17 de enero en el entorno de la parroquia de Covas.