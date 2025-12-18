El gobierno local habilita un nuevo mapa interactivo con la programación de Navidad
El recurso ofrece información y horarios de las diferentes actividades y cabalgatas
El gobierno local sigue refinando la fórmula de los mapas interactivos ante el gran éxito cosechado desde el pasado 2024 entre vecinos y visitantes en festividades y períodos vacacionales como las anteriores Navidades o la Semana Santa. Así, desde el área de Novas Tecnoloxías se ha habilitado otro de estos recursos con el fin de que nadie se pierda las propuestas para estas fiestas.
A través del enlace https://maps.ferrol.gal/nadal, los interesados podrán consultar toda clase de información sobre las actividades navideñas, desde los recorridos de las dos cabalgatas de Papá Noel –la de Caranza y la que parte de Catabois hasta el centro urbano– y la de los Reyes Magos, hasta los diferentes elementos decorativos en plazas y parques de la ciudad naval. Como novedad respecto a los festejos del año pasado, el Concello eliminó la posibilidad de colocar marcadores, pero también ha mejorado la interfaz del mapa, siendo posible ver todas las propuestas al mismo tiempo o bien seleccionar a través de los iconos laterales las iniciativas concretas a consultar.
Todas las actividades incluyen información adicional sobre los días y las horas que están en funcionamiento. Por último, la herramienta incorpora un enlace al programa completo.