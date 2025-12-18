El gobierno local habilita un nuevo mapa interactivo con la programación de Navidad

Captura del nuevo mapa interactivo que ya puede consultarse AEC

El gobierno local sigue refinando la fórmula de los mapas interactivos ante el gran éxito cosechado desde el pasado 2024 entre vecinos y visitantes en festividades y períodos vacacionales como las anteriores Navidades o la Semana Santa. Así, desde el área de Novas Tecnoloxías se ha habilitado otro de estos recursos con el fin de que nadie se pierda las propuestas para estas fiestas.

A través del enlace https://maps.ferrol.gal/nadal, los interesados podrán consultar toda clase de información sobre las actividades navideñas, desde los recorridos de las dos cabalgatas de Papá Noel –la de Caranza y la que parte de Catabois hasta el centro urbano– y la de los Reyes Magos, hasta los diferentes elementos decorativos en plazas y parques de la ciudad naval. Como novedad respecto a los festejos del año pasado, el Concello eliminó la posibilidad de colocar marcadores, pero también ha mejorado la interfaz del mapa, siendo posible ver todas las propuestas al mismo tiempo o bien seleccionar a través de los iconos laterales las iniciativas concretas a consultar.

Todas las actividades incluyen información adicional sobre los días y las horas que están en funcionamiento. Por último, la herramienta incorpora un enlace al programa completo.