El Concello recibió más de 2.000 consultas telefónicas el pasado mes de noviembre

La Oficina de Atención Cidadá fue el área que recibió más llamadas, con un total de 512

Redacción
18/12/2025 22:52
El 46% de las llamadas en noviembre pidieron el traspaso directo a un negociado
El 46% de las llamadas en noviembre pidieron el traspaso directo a un negociado
Daniel Alexandre
Las dependencias municipales de Ferrol recibieron el pasado mes de noviembre un total de 2.135 consultas telefónicas.

De ello dio cuenta hoy el concejal de Participación Cidadá y teniente de alcalde, Javier Díaz, quien detalló que casi la mitad de las llamadas, concretamente el 46%, solicitaron el traslado directo a un departamento; el 24% fueron cuestiones que se resolvieron directamente, y el 30% restante se derivaron al área correspondiente al tratarse de solicitudes de “información especializada”. Por negociados, la Oficina de Atención Cidadá fue la que recibió el mayor número de llamadas, con 512, seguida de Recadación (356), Benestar Social (285), Urbanismo (170) y Obxectos Perdidos (111).

En este sentido, Díaz Mosquera puso en valor el papel de de la atención ciudadana “como porta de entrada aos servizos municipais” y como nexo entre administración y vecinos.

