El acusado de abusar de una menor en Fene afirma que no obligó a la niña “a hacer nada”

La Fiscalía solicita una pena de seis años de cárcel y la prohibición de acercarse a la pequeña durante otros cinco

Redacción
18/12/2025 22:24
La vista estaba programada para las diez de la mañana en la sección segunda
La vista estaba programada para las diez de la mañana en la sección segunda
AEC
La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña acogió esta mañana el juicio contra un vecino de la parroquia de Maniños, en Fene, acusado de un delito de agresión sexual continuada a menor de 16 años. Los hechos, como detalló el escrito judicial, tuvieron lugar entre los ejercicios 2022 y 2024 –la víctima a día de hoy tiene diez años–.

Así, durante la vista, el ahora encarcelado insistió en que en ningún momento hubo un contacto del tipo sexual y que no obligó a la pequeña “a hacer nada que no quisiese”. “Estábamos a la vista de todos, yo no me escondí en absoluto”, aseveró el fenés. En este sentido, el varón insistió en que tenía relación con la menor porque era “amigo” de sus padres y que él no le hizo “daño a nadie”, afirmando que la niña “lo seguía”.

De este modo, la Fiscalía solicita una pena de seis años de prisión para el hombre, mientras que las acusaciones particulares, por parte del padre y la madre, piden una condena de tres y cuatro años, respectivamente.

