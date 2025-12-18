Dos árboles caídos interrumpen la conexión ferroviaria de Ferrol con A Coruña y Ribadeo

La conexión con ambos destinos se restableció entre las 10.00 y las 11.00 horas Emilio Cortizas

La alerta naranja por fuertes vientos activa en estos momentos en los municipios de costa de Galicia afectó en las últimas horas al transporte ferroviario de la comarca. Según informó esta mañana el perfil InfoADIF de la red social Twitter, la circulación entre Ferrol y A Coruña y la ciudad naval y Ribadeo se vio interrumpida durante varias horas a causa de sendos árboles caídos sobre las vías.

En el caso de la ciudad herculina, el incidente se registró sobre las nueve de la mañana a la altura del núcleo urbano de Betanzos, mientras que en la ruta de ancho métrico el árbol cayó sobre una hora más tarde en el tramo que separa Viveiro y Ribadeo. En ambos casos, Renfe estableció planes de transporte alternativos mientras se solucionaba la incidencia.

Tal y como recoge el mismo perfil dependiente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, la circulación hacia A Coruña se restableció pasadas las 10.00 horas, mientras que el tren que conecta Ferrol con Oviedo volvió a estar operativo sobre las 11.00.