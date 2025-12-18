Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Despedida de la muralla del Arsenal y primeros pasos de la apertura de Ferrol al mar

Al acto oficial acudirán autoridades municipales, de la Xunta y del Gobierno central

Redacción
18/12/2025 22:38
El primer trozo de la muralla en la zona de Irmandiños caerá mañana por la tarde
Emilio Cortizas
Mañana por la tarde, a las cuatro, comenzarán las obras de derribo de la muralla del Arsenal Militar de Ferrol, una de las principales demandas históricas de los vecinos de la ciudad naval.

El punto elegido para iniciar la demolición parcial del muro defensivo será en la calle Irmandiños, entre la pescadería de Ucha y las instalaciones del mercado municipal. Allí se instalará una carpa para la celebración del acto institucional por el comienzo de las obras, en el que participarán la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, entre otras autoridades.

No obstante, como avanzó el regidor, la cita quiere ser abierta a la ciudadanía, por lo que se habilitarán varios puntos de observación del hito a lo largo de la plaza Rancho da Praça. Asimismo, si bien el inicio del acto está programado para las 16.00 horas, la circulación a lo largo de Irmandiños quedará cortada entre las 08.30 y las 21.00 horas, salvo los accesos a los aparcamientos del mercado municipal.

Como alternativa, desde el Concello se recomienda la circulación a través de las calles Concepción Arenal e Iglesia, así como la Cuesta de Mella.

El alcalde, José Manuel Rey, ha hecho público con este motivo un vídeo en el que anima la ciudadanía a acudir a este acto, apuntando que “viviremos un momento único que pasará a formar parte de la historia de Ferrol” e indicando que los ferrolanos son los auténticos protagonistas.

“Por fin se derribará la muralla”, indicó el regidor, “y abrimos la ciudad al mar y al Arsenal para visualizar la gran transformación urbana ya puesta en marcha”.

Este momento tan “extraordinario” para la urbe, como señaló el regidor local, cambiará por completo la forma en la que “entendemos, vemos y vivimos Ferrol, nuestra ciudad”.

