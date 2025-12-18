Mi cuenta

Confirmada la condena del hombre que entró a robar en la cantina del Galicia de Caranza

El TSXG rechaza el recurso de apelación de la defensa, que pide la plena absolución frente a la pena de un año y ocho meses de la Audiencia Provincial

Redacción
18/12/2025 22:21
El organismo rechazó la totalidad de los argumentos de la defensa
El organismo rechazó la totalidad de los argumentos de la defensa
AEC
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmó esta mañana la pena de un año y ocho meses de cárcel interpuesta a un vecino de Ferrol por un delito de robo con fuerza en las cosas. La defensa del acusado había presentado ante el organismo judicial un recurso de apelación al apreciar una serie de fallos en el procedimiento que, a su parecer, deberían hacer que el juicio inicial, en la sección segunda de la Audiencia Provincial, fuese declarado nulo.

Los hechos, como detalla el escrito del TSXG, se remontan al 12 de noviembre de 2024, cuando el ahora encarcelado accedió tras romper una ventana a la cantina de los campos de fútbol en los que entrena el Galicia de Caranza. Una vez allí, en enjuiciado sustrajo varios refrescos y aperitivos, además de reventar el cajetín del futbolín para hacerse con la recaudación.

Así, el tribunal provincial considera probados los hechos gracias a la grabación de las cámaras de seguridad, estableciendo la mencionada condena –con la atenuante muy cualificada de drogadicción y la agravante de multirreincidencia, pues acumula al menos nueve penas por delitos similares en Ferrol, Vigo y Pontevedra–, así como el pago de los desperfectos y los artículos sustraídos.

El recurso, no obstante, hace referencia principalmente a un “micrófono abierto” durante la vista en el que el magistrado y el fiscal hicieron comentarios acerca del proceder del abogado de la defensa en otros juicios sin relación con este. También señala que las diferentes vistas pendientes contra el acusado deberían haberse aunado y que la grabación de seguridad no fue remitida por un canal seguro. Todos estos argumentos, no obstante, fueron desestimados por el TSXG.

