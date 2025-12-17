Una decoración colectiva e intergeneracional para que A Graña sea un destino a visitar estas Navidades

Los renos son la gran novedad de este año en A Graña Daniel Alexandre

Cansados de ser un barrio de segunda al que parecía no llegar la Navidad, la vecindad de A Graña decidió hace una década remangarse y crear su propia decoración para estas fechas, una iniciativa que se ha consolidado y que “a la gente le gusta, colabora un poco todo el mundo”, certifica María Cortabitarte, presidenta de la AVV Rosalía de Castro.

Estrenando estas fiestas los renos como novedad en la plaza Pardo de Cela, confiesa que “durante todo el año estamos pensando qué hacer”, explicando que es después del verano, en octubre, cuando aterrizan las ideas y empieza el trabajo duro.

“Unos hacen los diseños, otros nos prestan la maquinaria, otros vienen a cortar la madera... También están los que hacen las soldaduras, los que pintan...”, enumera, sin olvidarse de lo mucho que cuesta cargar toda la decoración para montarla y desmontarla: “Para mí es lo peor, lo más duro”.

Desde aquellas primeras figuras, como el trineo con el que empezó todo, en A Graña se han ido profesionalizando y ahora elaboran piezas mucho más reforzadas y resistentes, teniendo en cuenta que “al estar expuestos, niñas y niños se suben, lo tocan todo y, claro, no puede ser blando ni tener piezas que puedan lastimar a los menores, así que tenemos cuidado también con eso, con no dejar puntas sueltas ni nada por el estilo”.

Detalle de la decoración artesanal de A Graña

Con el Club do Mar dejándoles una furgoneta y la Escuela de Especialidades de A Graña (Esengra) encargándose del chocolate con roscón al que invitan en la tarde del encendido —que fue el pasado día 10, contando con un grupo del Real Coro Toxos e Froles—, las fiestas en este barrio ferrolano cobran un cariz especialmente colectivo, como una especie de “Cuento de Navidad” en el que trabajan personas de todas las edades, creando comunidad, algo por lo que María Cortabitarte está especialmente orgullosa y agradecida.