Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Una decoración colectiva e intergeneracional para que A Graña sea un destino a visitar estas Navidades

Los renos que tiran del trineo de Papá Noel son una de las novedades de este año

Redacción
17/12/2025 23:31
Decoración artesanal A Graña
Los renos son la gran novedad de este año en A Graña
Daniel Alexandre
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Cansados de ser un barrio de segunda al que parecía no llegar la Navidad, la vecindad de A Graña decidió hace una década remangarse y crear su propia decoración para estas fechas, una iniciativa que se ha consolidado y que “a la gente le gusta, colabora un poco todo el mundo”, certifica María Cortabitarte, presidenta de la AVV Rosalía de Castro. 

Estrenando estas fiestas los renos como novedad en la plaza Pardo de Cela, confiesa que “durante todo el año estamos pensando qué hacer”, explicando que es después del verano, en octubre, cuando aterrizan las ideas y empieza el trabajo duro. 

La plaza Pardo de Cela se ha vuelto a vestir de Navidad

A Graña presume de decoración artesanal y Caranza enciende este viernes su iluminación festiva

Más información

“Unos hacen los diseños, otros nos prestan la maquinaria, otros vienen a cortar la madera... También están los que hacen las soldaduras, los que pintan...”, enumera, sin olvidarse de lo mucho que cuesta cargar toda la decoración para montarla y desmontarla: “Para mí es lo peor, lo más duro”. 

Desde aquellas primeras figuras, como el trineo con el que empezó todo, en A Graña se han ido profesionalizando y ahora elaboran piezas mucho más reforzadas y resistentes, teniendo en cuenta que “al estar expuestos, niñas y niños se suben, lo tocan todo y, claro, no puede ser blando ni tener piezas que puedan lastimar a los menores, así que tenemos cuidado también con eso, con no dejar puntas sueltas ni nada por el estilo”. 

Decoración artesanal A Graña
Detalle de la decoración artesanal de A Graña
Daniel Alexandre

Con el Club do Mar dejándoles una furgoneta y la Escuela de Especialidades de A Graña (Esengra) encargándose del chocolate con roscón al que invitan en la tarde del encendido —que fue el pasado día 10, contando con un grupo del Real Coro Toxos e Froles—, las fiestas en este barrio ferrolano cobran un cariz especialmente colectivo, como una especie de “Cuento de Navidad” en el que trabajan personas de todas las edades, creando comunidad, algo por lo que María Cortabitarte está especialmente orgullosa y agradecida. 

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Piñeiro también es una de las impulsoras del Foro Cidadán polo Ferrocarril

Esperanza Piñeiro, Ferrolá do Ano: “Non nacín aquí, pero levo 40 anos e sempre fun moi ben acollida”
X. Fandiño
Un empleado de Urbaser, trabajando el pasado Año Nuevo

La UTE Copasa-Sectec toma ventaja para adjudicarse el contrato de recogida de basura en Ferrol
X. Fandiño
Los afectados llevan movilizándose desde el mes de mayo

El personal civil pide a Defensa en Ferrol que aclare si el complemento salarial se mantiene
Redacción
La clientela ha respondido muy bien a esta primera iniciativa

Últimos tres días para hacerse con uno de los vales para gastar en el Mercado Central de Ferrol
Redacción