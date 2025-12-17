Mi cuenta

Últimos tres días para hacerse con uno de los vales para gastar en el Mercado Central de Ferrol

El último sorteo se realizará el sábado 20 de diciembre, una decena de bonos de 30 euros

Redacción
17/12/2025 23:51
La clientela ha respondido muy bien a esta primera iniciativa
Jorge Meis
Comprar asiduamente en las plazas de abastos de Ferrolterra siempre tiene premio: llevarse a casa los productos de mejor calidad a precios asequibles, colaborar con la dinamización de la economía local, tener la garantía de la cercanía y charlar un rato con quienes están al otro lado del mostrador, siempre disponibles para dar sugerencias y regalar sonrisas a la clientela. 

Sin embargo, la Asociación de Vendedores do Mercado da Magdalena se ha empeñado en que tenga todavía un valor añadido más y desde comienzos de este mes de diciembre han puesto en marcha una iniciativa en la que reparten un total de 1.500 euros de descuentos que sortean a través de 50 vales. 

Las compras pueden hacerse tanto en el mercado como en la plaza

La plaza y el mercado de A Magdalena premian a su clientela con 1.500 euros

Más información

“La verdad es que ha funcionado muy bien”, valora el presidente del colectivo de placeros, Óscar Lorenzo, recordando que todavía se puede probar suerte hasta el próximo sábado 20 de diciembre, cuando se realizará la última rifa. 

Dinámica sencilla

Hasta el momento, se han repartido unos 40 boletos con los que la clientela agraciada podrá comprar y consumir en la plaza de Ucha y el Mercado Central por un valor total de 30 euros cada uno hasta el 31 de enero, fecha límite para canjear el bono. 

El funcionamiento de la iniciativa es muy sencillo, puesto que basta con adquirir cualquier producto en los puestos del mercado o tomarse algo en sus establecimientos de hostelería para conseguir un tique en el que habrá que escribir el nombre y un número de contacto antes de introducirlo en el buzón habilitado que está ubicado en la superficie comercial. 

El sábado será el último de los cuatro sorteos y habrá una decena de personas premiadas. Además, recuerdan que consumir en estas superficies también facilita una hora de aparcamiento subterráneo gratuito, por lo que se agotan las excusas para no hacer allí las compras a diario y, de forma especial, para estas fiestas navideñas. 

