Trasladado al hospital un conductor herido en una colisión por alcance en Ferrol

El 112 movilizó hasta el lugar a los bomberos, la Policía Local y una ambulancia del 061 D.A.

Un conductor tuvo que ser trasladado este mediodía al centro hospitalario de referencia tras resultar herido leve en un accidente de tráfico en Ferrol. Según detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente, una colisión por alcance, se registró a escasos minutos de la una del mediodía a la altura del punto kilométrico 1 de la DP-3608, también conocida como la carretera de Montecoruto.

El choque, tal y como señaló el 112, se produjo a pocos metros de la intersección con el camino do Carballás, en el acceso del núcleo urbano de Valón, parroquia de Doniños. Así, tras recibir el aviso de un particular, la central autonómica movilizó hasta el lugar a la Policía Local, los bomberos de Ferrol y a una ambulancia del 061.