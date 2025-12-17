Mi cuenta

Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio en la calle Sánchez Calviño, en Ferrol

Se ha evacuado el inmueble afectado, el número 63, y hay dos personas heridas

Redacción
17/12/2025 16:39
El incendio se declaró en el número 83
El incendio se declaró poco antes de las 16.00 horas en el número 63 de Sánchez Calviño
Jorge Meis
Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Ferrol tuvo que desplegar a sus efectivos en la tarde de este miércoles por un incendio muy violento que se registró en la quinta planta del número 63 de la calle Sánchez Calviño, en el barrio de Ultramar.

La alerta se produjo en torno a las 15.50 horas, confirma el Concello, precisando que cuando llegó el personal del parque de A Gándara ya estaban en la zona la Policía Local y la Nacional. 

Dos inquilinos de la vivienda afectada resultaron heridos leves por una pequeña quemadura en un dedo y por su estado de nerviosismo. Ambos recibieron asistencia en el punto por parte de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, pero no fue necesario trasladarlos al centro médico. 

Incendio en Ultramar

EN VÍDEO | Así combaten las llamas los Bomberos de Ferrol en el piso de Ultramar

Más información

Fueron particulares los que llamaron al 112 alertando del incendio, indicando uno de ellos que las llamas salían por la ventana y el otro que le estaba ardiendo la casa. El fuego no tardó en romper los cristales de la galería exterior de la vivienda, evacuándose también al resto de vecinos del inmueble. 

Intervención

Los Bomberos movilizaron a seis efectivos y dos camiones, uno bomba y otro con autoescalera, atacando el fuego desde el interior del inmueble y la fachada exterior. Tuvieron que evacuar y confinar a los residentes, controlando rápidamente las llamas. 

Poco antes de las 17.00 horas finalizaban ya las tareas de ventilación y desescombro, registrándose pocos daños en las zonas comunes y pequeños desperfectos en vehículos que estaban estacionados a causa del material desprendido por el incendio.

Causa

Aunque será la investigación del equipo científico y judicial de la Policía la que determine las causas del incendio, todo apunta, según las primeras hipótesis de los Bomberos, a un mal funcionamiento de una bombona de butano.

