Las luces navideñas pegan el estirón en Ferrol con la promesa de llegar a más barrios

Las letras de “Ferrol” están instaladas en la nueva rotonda de A Trincheira con el bulevar de As Pías Daniel Alexandre

Desde que Álvaro Carreras accionó el botón que dio luz a Navidad de Ferrol el pasado 28 de noviembre ante una multitud en la plaza de Armas, la iluminación de la ciudad se reproduce en miles de fotografías y vídeos que se publican en las redes sociales. Los adornos, su cantidad y la forma de emplearlos han variado enormemente en los últimos años, incrementándose su importancia, quizás, por lo que algunos han llamado “el efecto Abel Caballero”.

El concejal de Servizos, José Tomé, responsable de la iluminación navideña desde su cartera, admite que la exigencia es ahora mayor y apunta incluso que la querencia del alcalde de Vigo por el lucerío le complica las cosas al resto de concellos gallegos porque “todas las empresas más fuertes trabajan con él y aquí se nos presentó solo una”.

Fue la tudense Electromiño, cuyos 25 operarios llegaron a la urbe ya a finales de octubre, dividiéndose en diez equipos para ir realizando la instalación, dejando para los días previos al pistoletazo de salida las grandes estructuras que se han colocado en el barrio de A Magdalena.

A la hora de realizar el pliego de contratación, Tomé se enfrentó al reto de cumplir sus propias promesas, esas que le había formulado a las entidades vecinales que, históricamente, vieron cómo el porcentaje de ornamentos que llega a sus barrios es muy inferior al que disfruta el centro y las zonas colindantes, como pueden ser Canido o Ferrol Vello, donde no hay dispendios pero sí algo más de decoración.

Así, a medida que han ido surgiendo nuevos espacios, la necesidad es mayor. “Empezamos con un primer boceto en el que solemos mantener A Magdalena y la carretera de Castilla, pero a partir de ahí hemos ido ampliando y cambiando; las empresas te van aconsejando y tengo que decir que el edil de Fiestas, Arán López, que es más joven y tiene las ideas más claras que yo, también fue de mucha ayuda”, sostiene Tomé.

El Ensanche A

Bajo la premisa de que Ferrol, siendo cabecera comarcal, tiene la responsabilidad de “dar un poco de alegría y estar bonita”, el concejal dice estar “contento con la repartición de este año, porque en todos los rincones, en unos sitios más y en otros menos, en la zona urbana y la rural, hay algo de Navidad”. En este sentido, señala dos barrios en los que este año se ha volcado especialmente: Caranza y O Inferniño.

“Normalmente, yo hablo con las asociaciones vecinales y, por ejemplo, en el Ensanche A pusimos en la plaza de la Ilustración, en la calle Pontevedra, en la Cataluña, la Alcalde Usero... También por la zona pegada a San Xoán, en la Manuel Belando... Fuimos repartiendo e intentaremos, dentro de lo que podamos, mejorarlo, eso sí”.

Rafael Leira, presidente de la asociación, confirma que “llevábamos ya muchos años pidiéndole al Concello que se iluminase algo más y Tomé nos prometió que, en cuanto cambiase la adjudicación, harían lo posible por alumbrar más zonas y efectivamente lo ha cumplido”, aunque añade que “no es todo lo que querríamos, claro, pero sí que hay más luces, se nota”.

El Ensanche A también ha visto cómo se han multiplicado las arcadas en su callejero Daniel Alexandre

No obstante, en una de esas calles que estrenan motivos luminosos, la Alcalde Usero, que es una de las arterias principales, la altura y frondosidad de los árboles no permiten que luzcan como debieran, lamenta el responsable vecinal. “Hemos mandado varios escritos para que los vengan a podar; si fuera por nosotros, podrían desaparecer porque fueron una mala elección y el vecindario debe soportar los bichos y vivir en penumbra”.

Aboga por humanizar teniendo en cuenta las necesidades de la gente que reside en el barrio, una comunidad diversa que precisa de “sitios donde se pueda convivir, estar cómodamente”, poniendo como ejemplo el tramo peatonal de la calle Inferniño, del que “nos han venido a decir que es el más bonita de Ferrol, con árboles pequeñitos, casi arbustos, que adornan muy bien pero no estorban”, incide.

Caranza

El contrato con Electromiño está en vigor para estas Navidades de 2025 y las de 2026, por un total de 633.798 euros, destinando a cada campaña 302.379 y reservando 14.520 para el Entroido. “En el pliego jugamos con la propuesta de la empresa, pero también con el material navideño que tiene en propiedad el Ayuntamiento y, por supuesto, contando con la empresa de mantenimiento eléctrico”, abunda Tomé, anunciando que el próximo año también se iluminará el bulevar de As Pías que “ahora no lo vestimos porque teníamos ya el contrato cerrado y no podíamos modificarlo, no sabíamos cuándo se iba a inaugurar; pero pide luces, sí”.

Esta ha sido, precisamente, junto con el adorno lumínico para el parque de Personajes Populares, una de las demandas que le han hecho desde la Asociación Vecinal Cuco Ruíz de Cortázar de Caranza, cuya presidenta, Mapi Rodríguez Venancio, aplaude que “le hemos pedido la iluminación a Tomé casi a demanda” porque, recuerdan, hasta ahora prácticamente solo se iluminaba la avenida de Castelao.

Sin embargo, gracias a la implicación del concejal y de Effico, la empresa de mantenimiento eléctrico, han llegado incluso a rebuscar motivos navideños en las naves municipales para que ningún rincón del barrio se quedase sin su luz. “No podemos pedir más”, reconoce la responsable vecinal.

La avenida Castelao de Caranza vuelve a ser el punto más iluminado del barrio, pero esta vez los adornos han llegado a muchos más rincones Daniel Alexandre

Fue la entidad la que elaboró un plan con las ideas de los residentes para repartir los materiales y multiplicar los 22 motivos y siete arcadas iniciales como si fuesen los panes y peces bíblicos. Así, donde la toma de corriente y la logística lo permitió, la Navidad está iluminando la vida de un barrio que se tomó con retranca hacerse virales por unas luces colocadas del revés.

Este año, como novedad, en Caranza se convertirán en “Sembradores de Estrelas” el próximo domingo 21 de diciembre. Se trata, explica la presidenta, de una iniciativa que surge el párroco de Santa María, que en su Burgos natal era muy habitual. Así, saldrán a las 13.15 horas del atrio de la iglesia poniendo rumbo a la residencia de mayores, al tiempo que van cantando villancicos y repartiendo pegatinas de estrellas a las personas con las que se crucen para felicitarles las fiestas.

Quizás se les una de nuevo Tomé, que ya ejerció de “encendedor” del árbol del centro cívico del barrio y al que espíritu navideño no le falta. De hecho, confiesa que uno de los adornos que lo conquistó sobre el papel fue el tren que está instalado en Amboage, pero preguntado por su iluminación favorita de esta Navidad admite tener “el corazón partido, como diría el otro” y no sabe si decantarse por esa plaza o por Armas, de la que destaca “que está muy acogedora”.

Además, considera que también sobresalen las letras de “Ferrol” en la rotonda de A Trincheira con As Pías, y hasta traslada el edil que podría plantear que se queden ahí instaladas porque “queda muy bonito y muy vistoso, a ver qué dice ‘el jefe’”.