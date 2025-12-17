Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

La UTE Copasa-Sectec toma ventaja para adjudicarse el contrato de recogida de basura en Ferrol

La empresa que lidera el grupo con sede social en Ourense es la mejor valorada tras la apertura del sobre 3

X. Fandiño
X. Fandiño
17/12/2025 23:59
Un empleado de Urbaser, trabajando el pasado Año Nuevo
Un empleado de Urbaser, trabajando el pasado Año Nuevo
Jorge Meis
La Unión Temporal de Empresas –UTE– formada por Copasa y Sectec toma ventaja en el proceso de contratación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos del Concello de Ferrol tras la apertura del sobre 3, es decir, el que contiene las ofertas de criterios evaluables de forma automática o mediante la aplicación de fórmulas en los dos lotes que forman parte de la licitación. 

El acto público tuvo lugar el pasado viernes, día 12, y contó con la presencia de representantes de las seis empresas que han concurrido al mayor contrato de la administración local, de más de 100 millones de euros para la próxima década. 

Así, en estos momentos, por puntuación la segunda es Acciona, seguida de otra UTE, en este caso la integrada por Valoriza e Ingeser Atlántica, y de Urbaser, actual concesionaria, que ocupa la cuarta posición. FCC y Ascan son quinta y sexta. 

El apartado de personal supera el 60% de los costes en el nuevo contrato de limpieza para Ferrol

El proceso está cumpliendo los plazos establecidos inicialmente y, de hecho, la idea es que en las próximas semanas se pueda llevar a la Xunta de Goberno la adjudicación provisional. Posteriormente, se abriría un plazo de alegaciones en el que se da por sentado que habrá recursos, como suele suceder en contratos de estas magnitudes económicas. 

Será el Tacgal el que se encargue de valorarlos y resolverlos en un proceso de evaluación cuyos plazos se han reducido en los últimos tiempos sensiblemente y que no suelen ir más allá de los dos meses. La idea, de este modo, es que la nueva adjudicataria asuma la gestión en el primer trimestre del año que viene

El servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria lleva prorrogado más de una década. La licitación se aprobó en junio pasado y diez empresas presentaron oferta a alguno de los dos lotes de que consta. Actualmente hay en Urbaser 134 trabajadores con derecho a subrogación

