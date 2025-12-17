La historiadora Esperanza Piñeiro, Ferrolá do Ano 2025

Piñeiro dirige la revista FerrolAnálisis D. Alexandre

La historiadora Esperanza Piñeiro de San Miguel recibirá el próximo 7 de enero el título de Ferrolá do Ano 2025. Los portavoces de los cuatro grupos de la corporación acordaron este miércoles por unanimidad la concesión de esta distinción a Piñeiro por su "destacada traxectoria investigadora e o seu firme compromiso coa conservación e divulgación de historia de Ferrol e da súa comarca".

El Concello destaca además de la homenajeada su trabajo como directora de la revista FerrolAnálisis, además de ser "peza clave" en la creación del Museo de Ferrol y portavoz del Foro Cidadán polo Ferrocarril. "É unha referencia intelectual e académica imprescindible da memoria ferrolá", explican fuentes municipales.

Además del título de Ferrolá do Ano, en la gala del 7 de enero en el Jofre se entregarán, como es costumbre, las insignias de oro de San Julián con las que se distingue a personas y colectivos que contribuyeron de manera decisiva al desarrollo social, cultural, académico y económico de Ferrol. Este año las recibirán Manuel Luaces (a título póstumo), ingeniero de Astano y "destacado impulsor do Campus Industrial", donde fue profesor y un promotor de la "colaboración entre a universidade e o tecido empresarial".

Junto a Luaces, se le impondrá la insignia al pintor Andrés Gabarres, una de las referencias del arte actual en Galicia y también en España, como finalista del 60º Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura; a los fundadores de O Parrulo, Celestina y José Martínez, que abrieron en 1968 un "referente nacional da cociña tradicional ferrolá e galega"; a la doctora en Historia Anabel Bello, por su contribución al conocimiento de la historia local y comarcal; y a Teresa Valcárcel, por su rol de promotora cultural entre Estados Unidos (reside en su capital) y España y como responsable de que un retrato de Bernardo de Gálvez, militar español clave en la independencia estadounidense, se expusiese en el Senado de ese país.