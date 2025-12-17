Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La historiadora Esperanza Piñeiro, Ferrolá do Ano 2025

Las insignias de oro son para Manuel Luaces, a título póstumo; los fundadores de O Parrulo; Anabel Bello; Andrés Gabarres y Teresa Valcárcel

Redacción
17/12/2025 14:24
Piñeiro dirige la revista FerrolAnálisis
Piñeiro dirige la revista FerrolAnálisis
D. Alexandre
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La historiadora Esperanza Piñeiro de San Miguel recibirá el próximo 7 de enero el título de Ferrolá do Ano 2025. Los portavoces de los cuatro grupos de la corporación acordaron este miércoles por unanimidad la concesión de esta distinción a Piñeiro por su "destacada traxectoria investigadora e o seu firme compromiso coa conservación e divulgación de historia de Ferrol e da súa comarca". 

El Concello destaca además de la homenajeada su trabajo como directora de la revista FerrolAnálisis, además de ser "peza clave" en la creación del Museo de Ferrol y portavoz del Foro Cidadán polo Ferrocarril. "É unha referencia intelectual e académica imprescindible da memoria ferrolá", explican fuentes municipales. 

Además del título de Ferrolá do Ano, en la gala del 7 de enero en el Jofre se entregarán, como es costumbre, las insignias de oro de San Julián con las que se distingue a personas y colectivos que contribuyeron de manera decisiva al desarrollo social, cultural, académico y económico de Ferrol. Este año las recibirán Manuel Luaces (a título póstumo), ingeniero de Astano y "destacado impulsor do Campus Industrial", donde fue profesor y un promotor de la "colaboración entre a universidade e o tecido empresarial".

Junto a Luaces, se le impondrá la insignia al pintor Andrés Gabarres, una de las referencias del arte actual en Galicia y también en España, como finalista del 60º Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura; a los fundadores de O Parrulo, Celestina y José Martínez, que abrieron en 1968 un "referente nacional da cociña tradicional ferrolá e galega"; a la doctora en Historia Anabel Bello, por su contribución al conocimiento de la historia local y comarcal; y a Teresa Valcárcel, por su rol de promotora cultural entre Estados Unidos (reside en su capital) y España y como responsable de que un retrato de Bernardo de Gálvez, militar español clave en la independencia estadounidense, se expusiese en el Senado de ese país. 

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Millán, en el encuentro ante la formación italiana

Diecinueve puntos y cinco claves para que el Baxi Ferrol supere al GEAS italiano
Miriam Tembrás
Receta de merluza con salsa de estragón

Receta | Merluza al horno con salsa de estragón
Redacción
Aldrey y De la Fuente, en la presentación de la segunda jornada liguera

A Malata, sede de la segunda jornada autonómica de kárate
Redacción
El joven karateka Pablo Beceiro

Pablo Beceiro y Eliseo Penabad, éxito de cantera y veteranía
Redacción