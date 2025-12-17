La empresa de mantenimiento de parques infantiles realizó 5.400 actuaciones en 2025

En Caranza se acometieron un total de 520 intervenciones Daniel Alexandre

A menos de dos semanas para despedir el año, el concejal de Obras e Servizos, José Tomé, ofreció hoy miércoles un balance de las diferentes actuaciones realizadas en áreas de juegos infantiles, biosaludables y de ejercicio al aire libre. Según detalló el edil, en 2025 se realizaron más de 5.400 intervenciones por parte de la anterior adjudicataria del ejercicio –el nuevo contrato, como se recordará, se formalizó esta semana tras cerca de siete años caducado–, “unha cifra que evidencia o esforzo constante por garantir instalacións seguras”, aseveró el responsable.

Por zonas, Tomé apuntó que el barrio de Canido fue el que concentró el mayor número de actuaciones, con 1.677, seguido de O Inferniño (1.041), A Magdalena (570) y Caranza (520), atendiendo tanto a las incidencias detectadas durante las labores de inspección periódica como a las solicitudes vecinales. En este sentido, las deficiencias más comunes fueron las roturas y los astillados en los elementos de madera, holguras en partes móviles de los juegos, daños en pavimentos o tornillos sueltos.

En lo relativo a inversiones, el concejal explicó que las mismas se centraron principalmente en aquellos parques que presentan las mayores “necesidades estruturais”, tales como la renovación de estructuras infantiles obsoletas, la mejora de los firmes de seguridad o la sustitución de partes dañadas. A este respecto, José Tomé relató que una parte importante de las actuaciones fue el refuerzo de los elementos para mejorar su durabilidad.