Ferrol acoge varias acciones para recaudar alimentos y juguetes

Voluntarios del Banco de Alimentos organizando donaciones E. Cortizas

Ferrolterra lleva semanas ya inmersa en la Navidad, con numerosas acciones e iniciativas previas que se multiplican conforme nos acercamos a las fechas señaladas de esta época.

Una de esas iniciativas de corte solidario parte de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ferrol, que celebra mañana una recogida solidaria de alimentos no perecederos con destino a la delegación local del Banco de Alimentos de la provincia, que repartirá entre las familias más necesitadas de la zona.

La acción dará comienzo a las 18.00 horas en la plaza de Amboage, donde permanecerán hasta las 21.00 horas. En este tiempo las familias que acudan disfrutarán también de la presencia de Papá Noel, a quien podrán pedir sus regalos al tiempo que entregan los alimentos.

Este personaje de la Navidad también visitará Parque Ferrol, donde lo tienen todo preparado para celebrar estas fiestas junto a su clientela. Además, el espacio comercial colabora con la entidad Dignidad en una recolecta de juguetes a través de la campaña “Un juguete, una sonrisa”, que se centra en llevar ilusión a los menores de la comunidad.

La iniciativa permanecerá activa hasta el 30 de diciembre, pudiendo depositar los juegos en cuestión en un espacia habilitado al lado del fotomatón de recinto, situado frente a la línea de cajas del Carrefour.

Por otra parte, los niños y niñas que así lo deseen podrán entregar sus cartas en persona al propio Santa Klaus el día 23 de diciembre. Asimismo, en las jornadas del 22, 23 y 24 de diciembre, hará un recorrido por las instalaciones repartiendo caramelos, entre las 17 y las 20.00 horas (el día de Nochebuena solo de 12 a 14 horas).

Otra acción que se sucederá en los próximos días y de la que se informa a través de la Junta General de Cofradías de la Semana Santa de la ciudad y tendrá como escenario el auditorio del Centro Cultural Carvalho Calero con la sexta edición del certamen “La ilusión de un juguete”, organizado por la Agrupación Musical Nuestra Señora del Nordés-OJE Ferrol, en el marco de su campaña anual “Operación Juguete”.

El evento dará comienzo a las 17.00 horas y en el mismo participarán, además de la agrupación anfitriona, las AM Virgen del Carmen, Embruxo, y la AM Cristo de la Buena Muerte. Las personas que lo deseen podrán disfrutar del recital al tiempo que colaboran con la causa aportando algún juego o juguete con destino a familias con escasos recursos de la zona. Asimismo, se ha fijado un donativo de un euro por cada asistente para contribuir con la campaña.