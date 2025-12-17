Mi cuenta

Diario de Ferrol

FeC exige al Concello que realice las mejoras comprometidas para el parque Pablo Iglesias

La formación lamenta que, pese al apoyo unánime del pleno, las labores sigan sin acometerse

Redacción
17/12/2025 21:58
Los vecinos del barrio denunciaron en múltiples ocasiones el estado del espacio
La formación Ferrol en Común (FeC) cargó esta mañana contra el gobierno local por la falta de avances en las obras de mejora y reparación comprometidas para el parque Pablo Iglesias, en el barrio de Esteiro.

Según señaló el grupo municipal, la situación de este espacio fue llevada a petición de los vecinos al pleno ordinario del mes de mayo, logrando la moción el apoyo unánime de la corporación ferrolana. En este sentido, desde FeC se detalla que, si bien se realizó una memoria sobre las actuaciones necesarias por parte de los técnicos municipales –que serían acometidas por parte de la empresa de Parques e Xardíns y que supondrían un bajo coste para las arcas consistoriales–, no se llegó a hacer nada.

Así, la formación denuncia que el estado de deterioro sigue empeorando, por lo que exige el cumplimiento de las labores acordadas.

