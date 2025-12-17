EN VÍDEO | Así combaten las llamas los Bomberos de Ferrol en el piso de Ultramar

Los efectivos del parque de Bomberos de A Gándara han tenido que desplazarse este miércoles al barrio de Ultramar para hacer frente a un virulento incendio registrado en el quinto piso del número 83 de la calle Sánchez Calviño.

Se han registrado dos heridos leves y se ha tenido que evacuar el edificio, desplegándose un gran operativo en la zona capitaneado por la Policía Local de Ferrol.