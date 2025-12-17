Ferrol
EN VÍDEO | Así combaten las llamas los Bomberos de Ferrol en el piso de Ultramar
Se desplegó un gran operativo en la Sánchez Calviño para sofocar el virulento incendio
Los efectivos del parque de Bomberos de A Gándara han tenido que desplazarse este miércoles al barrio de Ultramar para hacer frente a un virulento incendio registrado en el quinto piso del número 83 de la calle Sánchez Calviño.
Se han registrado dos heridos leves y se ha tenido que evacuar el edificio, desplegándose un gran operativo en la zona capitaneado por la Policía Local de Ferrol.