Incendio en Ultramar
Ferrol

EN VÍDEO | Así combaten las llamas los Bomberos de Ferrol en el piso de Ultramar

Se desplegó un gran operativo en la Sánchez Calviño para sofocar el virulento incendio

Jorge Meis
Jorge Meis
17/12/2025 17:06

Los efectivos del parque de Bomberos de A Gándara han tenido que desplazarse este miércoles al barrio de Ultramar para hacer frente a un virulento incendio registrado en el quinto piso del número 83 de la calle Sánchez Calviño.

El incendio se declaró en el número 83

Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio en la calle Sánchez Calviño

Se han registrado dos heridos leves y se ha tenido que evacuar el edificio, desplegándose un gran operativo en la zona capitaneado por la Policía Local de Ferrol. 

