El PSOE solicita un informe jurídico sobre la tramitación del proyecto “Abrir Ferrol ao Mar”

La formación cuestiona si el inicio de las obras supondrá incurrir en un delito contra el patrimonio E.C.

El grupo municipal socialista solicitó hoy miércoles al Concello un informe jurídico en relación a las potenciales deficiencias detectadas en la tramitación del proyecto “Abrir Ferrol ao Mar”. De este modo, desde el PSOE se señaló que la decisión de registrar dicha petición parte de la ausencia de la concejala de Urbanismo, Blanca García, en la última comisión del área, en la que se iba a abordar la resolución desfavorable de las obras de la primera fase por la Dirección General de Patrimonio, organismo dependiente del Ministerio de Cultura.

En este sentido, la formación se muestra preocupada de que la situación pueda “poñer en perigo” el desarrollo de la iniciativa e incluso que, de acometerse los trabajos, se pueda incurrir en un delito contra el patrimonio histórico. Así, los socialistas reclaman que se aclare “se foi correcto aprobar o proxecto sen o preceptivo informe” de la Dirección General; si el expediente de obras salió adelante “conforme á normativa”; si es necesario contar con un nuevo informe técnico sobre las modificaciones requeridas o qué posibles consecuencias tendrán estos cambios en la ejecución de las labores. Por último, la agrupación también solicita que se explique cómo se van a subsanar las mencionadas deficiencias.

A este respecto, cabe señalar que el alcalde, José Manuel Rey, aseguró el pasado lunes que este asunto fue tratado y solucionado la pasada semana con el organismo estatal y que no afectará al coste o al desarrollo de las obras.