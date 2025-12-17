Mi cuenta

El PSOE solicita un informe jurídico sobre la tramitación del proyecto “Abrir Ferrol ao Mar”

Los socialistas temen que la resolución desfavorable de Patrimonio ponga en riesgo la ejecución de los trabajos

Redacción
17/12/2025 21:55
La formación cuestiona si el inicio de las obras supondrá incurrir en un delito contra el patrimonio
E.C.
El grupo municipal socialista solicitó hoy miércoles al Concello un informe jurídico en relación a las potenciales deficiencias detectadas en la tramitación del proyecto “Abrir Ferrol ao Mar”. De este modo, desde el PSOE se señaló que la decisión de registrar dicha petición parte de la ausencia de la concejala de Urbanismo, Blanca García, en la última comisión del área, en la que se iba a abordar la resolución desfavorable de las obras de la primera fase por la Dirección General de Patrimonio, organismo dependiente del Ministerio de Cultura.

En este sentido, la formación se muestra preocupada de que la situación pueda “poñer en perigo” el desarrollo de la iniciativa e incluso que, de acometerse los trabajos, se pueda incurrir en un delito contra el patrimonio histórico. Así, los socialistas reclaman que se aclare “se foi correcto aprobar o proxecto sen o preceptivo informe” de la Dirección General; si el expediente de obras salió adelante “conforme á normativa”; si es necesario contar con un nuevo informe técnico sobre las modificaciones requeridas o qué posibles consecuencias tendrán estos cambios en la ejecución de las labores. Por último, la agrupación también solicita que se explique cómo se van a subsanar las mencionadas deficiencias.

A este respecto, cabe señalar que el alcalde, José Manuel Rey, aseguró el pasado lunes que este asunto fue tratado y solucionado la pasada semana con el organismo estatal y que no afectará al coste o al desarrollo de las obras.

Te puede interesar

Azael, durante el partido ante el Unionistas de Salamanca

Azael, futbolista del Racing de Ferrol: "Veo más a mis compañeros que a mi hermano"
Juan Quijano
El 112 movilizó hasta el lugar a los bomberos, la Policía Local y una ambulancia del 061

Trasladado al hospital un conductor herido en una colisión por alcance en Ferrol
J Guzmán
Bomberos ferrolanos interviniendo desde el exterior en la vivienda incendiada

El gran incendio de Ultramar se salda con dos personas heridas de carácter leve
J Guzmán
Los vecinos del barrio denunciaron en múltiples ocasiones el estado del espacio

FeC exige al Concello que realice las mejoras comprometidas para el parque Pablo Iglesias
Redacción