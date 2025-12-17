Mi cuenta

El personal civil pide a Defensa en Ferrol que aclare si el complemento salarial se mantiene

Anuncia que se concentrará este viernes aprovechando la visita de la ministra

Redacción
17/12/2025 23:55
Los afectados llevan movilizándose desde el mes de mayo
Los afectados llevan movilizándose desde el mes de mayo
Emilio Cortizas
El personal civil del Ministerio de Defensa en Ferrol volvió a concentrarse ayer en la Puerta del Parque para pedir que se aclare si el incremento salarial de 2.400 euros brutos que se abona entre el mes pasado y el actual se va a mantener el próximo año. 

La protesta se produce la víspera de la reunión de la mesa delegada que tendrá lugar este jueves en Madrid, en donde se abordarán asuntos relacionados con la política retributiva del Ministerio. En ese sentido, los trabajadores representados por la CIG reclaman que se aclare el motivo de la “gratificación de 2.400 euros” y de la financiación –y si se va a prolongar los próximos años– para sufragar los incrementos aprobados. 

El sindicato nacionalista explica que esa cantidad “non é o que reclamamos ao Ministerio, nin na cantidade nin no concepto de complemento salarial que poida quedar blindado nas nosas nóminas” y lamenta que esta mejora haya sido ofrecida “unilateralmente” por Defensa, “sen negociación nin boa fe” con el único objetivo, dice, de “intentar apagar as mobilizacións e o descontento do persoal”. 

Por su parte, USO y Aplage denuncian que esta paga “no es consolidable” y “deja fuera a quienes han estado de baja médica”. Critican los “acuerdos parciales de despacho que dejan atrás a parte de la plantilla” y sostienen que la situación de “discriminación” se agravará a partir del 1 de enero, “cuando deja de preverse cualquier abono económico para el personal civil mientras se anuncian subidas para el militar. 

Otra protesta

Además, la CIG anuncia una nueva protesta este viernes, a las 15.30 horas, durante la visita de la ministra a las obras de derribo de la muralla para volver a reclamar mejoras salariales y también la participación del personal del Ministerio en las obras que se están acometiendo en las dependencias de la Armada “ante a excesiva intervención da empresa privada” en este programa de actuaciones. 

